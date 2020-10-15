快訊

中印對峙升高 印專家促政府打「台灣牌」激怒中共

聽新聞
test
0:00 / 0:00

【重磅快評】馮世寬斥渣男戰法 其實掃把戰法更不如

聯合報 / 主筆室
新境界文教基金會副執行長吳怡農日前公開主張「全民皆兵」，曾任國防部長的馮世寬上午立法院批評吳「那個渣男啦，不要聽他的」。記者蔡佩芳／攝影
新境界文教基金會副執行長吳怡農日前公開主張「全民皆兵」，曾任國防部長的馮世寬上午立法院批評吳「那個渣男啦，不要聽他的」。記者蔡佩芳／攝影

綠營新境界文教基金會副執行長吳怡農主張「全民皆兵」、「在家當兵」，退輔會主委馮世寬脫口批評「那個渣男啦，不要聽他的」，隨後改口說吳怡農是一位「充滿智慧的年輕人」，但他一些想法偏離主題，「我極不喜歡」。

不論馮世寬如何改口，甚至「不記得」曾經講過「渣男」，看起來，吳怡農和備役上將李喜明有關後備轉型建立「國土防備部隊」的構想，在大鵬主委眼裡，最多只是一種「充滿智慧的渣男想法」。

吳怡農和李喜明主張以「全民防衛」建立台灣「可信的嚇阻」能力，避免戰爭發生；根本構想是建立一個新的全民國土防衛機制，將後備部隊轉型為國土防衛部隊。吳怡農解釋他的「全民皆兵」主張，認為可以從社區基層做起，以「在家當兵」的方式將國防深植於日常生活，成為國防的穩固基礎。

比起蘇貞昌「一支掃把」戰法，吳怡農「在家當兵」戰法具體而負責任多了。

不過，吳怡農似乎切割正規部隊和國土防衛部隊，具後備性質的國土防衛部隊，主要角色是在「濱海沒有決勝、灘岸又無法殲敵」的狀況下，執行「持續性的全民抵抗」；也就是說，國土防衛部隊戰時的任務，是在敵軍已經長驅直入後繼續打游擊戰，「防止敵軍控制台灣本土」。

從這個角度看，吳怡農的「在家當兵」戰法，和蘇貞昌的「一支掃把」戰法，似乎只有五十步和百步的距離。難怪馮世寬會把提出偏離全民國防主題想法的吳怡農，斥為「渣男」。

全民國防強調的是軍民一體、文武合一，不分前方後方、不分平時戰時，要建構有形武力、民間資源與精神意志合而為一的總體國防力量。台灣實施全民國防，已有完整法源和實施架構。至少比起吳怡農主張用最後的游擊戰和焦土戰來嚇阻戰爭發生，馮世寬堅持的全民國防，更切合台灣防衛需要。

不過，全民國防的推動，在校園扎根上，教官已被民進黨清算趕出學校；在後備動員上又漸流於形式；在精神意志上，被民進黨撕裂的台灣社會更陷入不知為何而戰的迷惑。這樣要如何落實全民國防？

更重要的是，全民國防是在整體國家安全戰略架構下推動，而兩岸關係的和平穩定，則是關係我國持續生存發展的關鍵。蔡政府無力維持兩岸和平，搞到現在台海緊張，才來大談全民皆兵或在家當兵，其實已屬本末倒置。

馮世寬安慰「渣男」說，「希望他不要太難過，我不是故意的」。大鵬主委的確不是故意說真話；就像他對吳怡農的質疑，「不能夠去創造自己一個獨特的形象，目的就是為了選舉」，其實也是對蔡英文、蘇貞昌和整個民進黨政府的質疑。

吳怡農 馮世寬 民進黨

延伸閱讀

影／全民皆兵遭馮世寬批渣男 吳怡農：就事論事

再槓人事總處 馮世寬：應讓這些人上前線

馮世寬批吳怡農渣男！ 改口：充滿智慧的年輕人

改口了！「不記得有講渣男」 馮世寬稱：吳怡農是充滿智慧的年輕人

相關新聞

林右昌提新北萬金石應該畫給基隆 侯友宜這樣回應

基隆市長林右昌今天接受廣播節目「POP搶先爆」訪問，他說直轄市應該取消，甚至提金山、萬里、石門等等都應該劃定在基隆市範圍...

淘寶台灣突關門 王美花：並非與經部溝通不順

淘寶台灣今（15）日無預警宣布提前在今年底停止營運、且今日就關閉平台下單與上架等功能，經濟部長王美花下午表示，也是看到新...

智庫籲加嚴審中資 王美花：已有兩方面把關

經濟民主連合會今（15）日召開記者會表示，經濟部對於中資繞道來台應加嚴審查、將法規漏洞補上，經濟部長王美花下午回應，已有...

【重磅快評】馮世寬斥渣男戰法 其實掃把戰法更不如

綠營新境界文教基金會副執行長吳怡農主張「全民皆兵」、「在家當兵」，退輔會主委馮世寬脫口批評「那個渣男啦，不要聽他的」，隨...

【蘇揆好狂】電爆閣員架空文官 行政院快被虛級化

行政院長蘇貞昌早從台北縣長任內就豎立了「酷吏」形象，如今「電火球」電力更是爆表，蘇揆多次在媒體面前給官員隨堂考，答不出來的，也不留情面當場電爆...

陸再獲選聯合國人權理事會 外交部：沒資格領導人權議題

聯合國人權理事會（UNHRC）13日進行席次改選，投票結果出爐後，中國大陸再度當選，外交部今天表示，外交部對中國在UNH...

台美經濟對話何時舉行？外交部：雙方正討論最適當時機

外交部北美司長徐佑典今天表示，我方持續就台美經濟對話向美國行政部追蹤，雙方都很期待經濟對話正式舉行，也希望趕快辦理，至於...

李眉蓁論文案延燒多時 指導教授神隱 同事不認同

高雄市議員李眉蓁碩士論文抄襲，中山大學撤銷學位，指導教授林德昌也連帶處分，在8月間被調離主管職位，處以不得擔任碩士專班指...

立院每年遭550萬次駭客攻擊！資訊處：都沒讓駭客成功

立法院資訊處長張孟元表示，立院每年遭到駭客逾550萬次的攻擊，但都順利擋下，沒有被駭客攻擊成功過。而為了防止陸資持股公司...

台美日GCTF數位侵權防制視訊研討會 19國執法人員參與

為了增進印太國家在營業秘密保護及數位侵權防制的能量，外交部、美國在台協會（AIT）、日本台灣交流協會等單位，今明兩天在台...

立委披露年改18%結餘款遭挪用 退輔會：依災防法調用

朝野立委今天披露，退輔會今年挪用依法應匯回支應退撫基金年改18%優存的九千萬多元，改支應退輔會防疫預算，質疑有違法之虞。...

律師接見業務有違失 監院糾正矯正署

監察委員林國明今天表示，法務部矯正署未重視矯正機關律師接見業務，導致實際作業與法規不符，因此提案糾正。監院於14日通過林...

熱門新聞

民進黨中常會討論高金素梅屹立不搖 蔡英文發問為什麼

吳怡農全民皆兵論 馮世寬批：那個渣男啦，不要聽他的

民眾交通違規檢舉有多狂？ 每天超過8000件

中天是否關台？林錫耀扯馬英九 孫大千：不必牽拖

趙天麟開會玩手遊封鎖留言 藍虧「難怪是其邁選市長不是你」

批藍委助理亂剪接 陳柏惟：若是你爸後悔沒射在保險套

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。