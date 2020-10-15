【重磅快評】馮世寬斥渣男戰法 其實掃把戰法更不如

綠營新境界文教基金會副執行長吳怡農主張「全民皆兵」、「在家當兵」，退輔會主委馮世寬脫口批評「那個渣男啦，不要聽他的」，隨後改口說吳怡農是一位「充滿智慧的年輕人」，但他一些想法偏離主題，「我極不喜歡」。

不論馮世寬如何改口，甚至「不記得」曾經講過「渣男」，看起來，吳怡農和備役上將李喜明有關後備轉型建立「國土防備部隊」的構想，在大鵬主委眼裡，最多只是一種「充滿智慧的渣男想法」。

吳怡農和李喜明主張以「全民防衛」建立台灣「可信的嚇阻」能力，避免戰爭發生；根本構想是建立一個新的全民國土防衛機制，將後備部隊轉型為國土防衛部隊。吳怡農解釋他的「全民皆兵」主張，認為可以從社區基層做起，以「在家當兵」的方式將國防深植於日常生活，成為國防的穩固基礎。

比起蘇貞昌「一支掃把」戰法，吳怡農「在家當兵」戰法具體而負責任多了。

不過，吳怡農似乎切割正規部隊和國土防衛部隊，具後備性質的國土防衛部隊，主要角色是在「濱海沒有決勝、灘岸又無法殲敵」的狀況下，執行「持續性的全民抵抗」；也就是說，國土防衛部隊戰時的任務，是在敵軍已經長驅直入後繼續打游擊戰，「防止敵軍控制台灣本土」。

從這個角度看，吳怡農的「在家當兵」戰法，和蘇貞昌的「一支掃把」戰法，似乎只有五十步和百步的距離。難怪馮世寬會把提出偏離全民國防主題想法的吳怡農，斥為「渣男」。

全民國防強調的是軍民一體、文武合一，不分前方後方、不分平時戰時，要建構有形武力、民間資源與精神意志合而為一的總體國防力量。台灣實施全民國防，已有完整法源和實施架構。至少比起吳怡農主張用最後的游擊戰和焦土戰來嚇阻戰爭發生，馮世寬堅持的全民國防，更切合台灣防衛需要。

不過，全民國防的推動，在校園扎根上，教官已被民進黨清算趕出學校；在後備動員上又漸流於形式；在精神意志上，被民進黨撕裂的台灣社會更陷入不知為何而戰的迷惑。這樣要如何落實全民國防？

更重要的是，全民國防是在整體國家安全戰略架構下推動，而兩岸關係的和平穩定，則是關係我國持續生存發展的關鍵。蔡政府無力維持兩岸和平，搞到現在台海緊張，才來大談全民皆兵或在家當兵，其實已屬本末倒置。

馮世寬安慰「渣男」說，「希望他不要太難過，我不是故意的」。大鵬主委的確不是故意說真話；就像他對吳怡農的質疑，「不能夠去創造自己一個獨特的形象，目的就是為了選舉」，其實也是對蔡英文、蘇貞昌和整個民進黨政府的質疑。