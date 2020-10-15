林右昌提新北萬金石應該畫給基隆 侯友宜這樣回應

基隆市長林右昌今天接受廣播節目「POP搶先爆」訪問，他說直轄市應該取消，甚至提金山、萬里、石門等等都應該劃定在基隆市範圍，新北市長侯友宜表示，謝謝林右昌關心，如果基隆市可以跟新北市共同攜手合作，共創東北角北海岸區塊鄰近區塊一起繁榮，這都很好，未來新北、台北、基隆市都是共同的生活圈，不分大家一起創造商機。

侯友宜今下午出席2020新北創客季開幕儀式，媒體詢問，新北市目前有29個行政區域，林右昌說現在沒辦法好好管理控制，只要行政區變少反而才好管理控制，是否覺得被針對，侯友宜表示，林右昌關心在基隆周邊的區域，在這些區塊辦更多活動他也會共襄盛舉，甚至林右昌辦活動他也可以去分享喜悅，就像深澳小卷跟基隆鎖管節都在新北海域，沒有分是基隆或是新北的。

另外，針對基隆捷運及汐東捷運興建問題，侯友宜表示，基隆捷運跟汐東捷運的交會點都是在新北市汐止區，在汐止有兩站非常重要，且汐科站還要跟台鐵共構，這些都是有賴新北市要負起責任，要跟基隆捷運來做整合，新北最重要的責任就是整合基隆捷運快速興建，自己的汐東捷運要快速興建，這麼多年來，汐止人其實最在乎能不能早點有快速便捷的捷運，能夠到新北、台北、基隆等地，都非常期待越快興建越好。