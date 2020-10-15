陸再獲選聯合國人權理事會 外交部：沒資格領導人權議題

聯合國人權理事會（UNHRC）13日進行席次改選，投票結果出爐後，中國大陸再度當選，外交部今天表示，外交部對中國在UNHRC再度獲選感到遺憾，各種迫害人權事實充分說明，中國大陸並沒有資格在人權議題上扮演領導角色。

外交部發言人歐江安今天表示，中國政府長年迫害人權，受到民主國家及國際輿論的強烈批判，光是今年9月至今，已經有7位聯合國人權特別報告員在「聯合國人權高專署」（OHCHR）網站公開他們致中國政府關切中國港版國安法違反國際人權法的聯名信函；321個國際人權團體聯署致函聯合國秘書長等聯合國高層官員，呼籲就中國人權成立國際人權監察機制；39國在聯合國大會第三委員會發言敦促改善新疆及香港人權，「這些事實充分說明，中國並無資格在人權議題上扮演領導角色」。

歐江安說，聯合國人權理事會的宗旨為促進和強化全球的人權保護工作，解決造成侵犯人權的情形並提出建議，另也就所有需要關注的人權問題進行討論。外交部期許該理事會的所有成員都能善盡職責，並從保障自身國內人權開始，充分尊重並保障言論自由、宗教自由及集會自由。

歐江安說，外交部也籲請聯合國所有會員國及國際社會密切關注並持續審視中國在人權理事會的相關作為，切勿任由中國藉由擔任人權理事會成員，進一步損害人權的普世價值。