台美經濟對話何時舉行？外交部：雙方正討論最適當時機

外交部北美司長徐佑典今天表示，我方持續就台美經濟對話向美國行政部追蹤，雙方都很期待經濟對話正式舉行，也希望趕快辦理，至於時間點，因為美國正值大選前一個月，沒有一定選前或選後舉行，台美雙方目前正討論何時對雙方最適當。

徐佑典今天在外交部例行記者會上回答媒體提問時表示，關於經濟對話，我方跟美國行政部門都有持續追蹤，美國務次卿克拉奇上個月訪台返國後認為訪問成果豐碩，我方有跟國務院就經濟對話何時展開持續追蹤，美國現在是選前時期，有很多出訪行程，克拉奇返美後去了很多歐洲國家，我方持續跟國務院聯繫，大家都希望趕快辦理正式的經濟對話。

徐佑典說，雙方基本上都很期待經濟對話正式舉行，但現在大家都忙，很難敲出確切時間，並沒有說一定會在選前或選後舉行，對於時間點目前沒有結論，現在正在討論何時對雙方來說最適當。

而美國華府智庫一項最新民調顯示，面對中國大陸威脅，美國民眾願意承擔風險捍衛台灣，捍衛台灣意願在美國明顯成長；徐佑典說，外交部有關注這些民調，對外交部來說，重心還是會放在強化國內國防、維持區域和平穩定，政府的相關政策不會因為外國智庫的研究報告或民調而有改變，這是中華民國政府面對國防議題的態度。