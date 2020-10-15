李眉蓁論文案延燒多時 指導教授神隱 同事不認同

高雄市議員李眉蓁碩士論文抄襲，中山大學撤銷學位，指導教授林德昌也連帶處分，在8月間被調離主管職位，處以不得擔任碩士專班指導教授。即將滿65歲林德昌疑因感到挫折，決定提早退休，但林事發後幾乎神隱，未對外說明、道歉，讓同事不太諒解。

一名中山大學教授說，林德昌平時居住台北，有課才到中山大學，和同事互動不多。事發迄今，林德昌不接受採訪，很少出現在學校，幾乎是神隱狀態。林的同事說，李眉蓁論文抄襲固然不對，指導教授未能盡責把關，也要負一大部分責任，此事讓中山大學校方、師生集體背鍋，校譽受創，林卻沒出面解釋、道歉。

另一名中山大學教授說，林在兩岸關係研究領域有一定分量，但林似乎較重自己的事，對學生投注心思不多。另一名與林熟稔的老師說，林說什麼都不對，希望大家能同理他的心情。

對指導老師提前退休決定，李眉蓁表示，尊重老師決定，也對論文風波造成老師困擾感到抱歉。

李眉蓁論文案吹哨者、促轉會前研究員吳佩蓉緊追此事，持續發文表達看法，她說，國立大學教授領國家薪俸，李眉蓁指導教授林德昌難辭其咎，要負起責任，不該迴避、神隱。

關於李眉蓁學位註銷，中山大學指出，8月間開論文審定會議時，李眉蓁未出席說明，校方會後有發結論給她，依法可在15天內以書面向教務處申覆，但校方未收到她的申覆書，遂依學位授予法等，公告撤銷學位。

會中，出席成員認為林德昌也要連帶受處分，最重可能3至5年不能擔任指導教授，也不能在校外兼課，不能申請科技部相關計畫等。但最終結論是，拔除林德昌主任職務、不能再任碩專班指導教授。擔心論文風波連環爆，據了解，中山大學有對在職專班論文做清查。