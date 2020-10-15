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立院每年遭550萬次駭客攻擊！資訊處：都沒讓駭客成功

聯合報 / 記者蔡佩芳／台北即時報導
立法院司法與法制委員會上午審查立法院110年度預算，立委關切資安防護。圖／翻攝國會頻道直播
立法院司法與法制委員會上午審查立法院110年度預算，立委關切資安防護。圖／翻攝國會頻道直播

立法院資訊處長張孟元表示，立院每年遭到駭客逾550萬次的攻擊，但都順利擋下，沒有被駭客攻擊成功過。而為了防止陸資持股公司竊取機密，立法院秘書長林志嘉在立委要求下，承諾未來將要求立法院機敏業務承攬廠商必須揭露股東最終受益人。

立法院司法與法制委員會上午審查立法院110年度預算，立委關切立法院的資安防護。

民進黨立委劉世芳指出，立法院有無遭到外國駭客攻擊，為何行政院資安辦公室從未接獲立法院的通報。張孟元解釋，因為立法院從未被駭客成功攻擊，所以未通報。立法院每年遭遇逾550萬次的駭客攻擊，但是沒有駭客真的攻擊成功。

另一方面，對於大同公司因被查獲違法陸資持有股份，遭金管會重罰新台幣2500萬元，限期六個月出清持股。民進黨立委鍾佳濱質疑，陸資收購大同股份只是投資，還是為了主導經營，大同承攬了內政部、司法院、財政部國有財產署、教育部、國發會檔案管理局等多個政府部門業務，等於陸資可以走入中華民國中南海地區的機房，要求立法院機敏業務承攬廠商必須揭露股東最終受益人。林志嘉表示，立委既提議，院方將會進一步要求。

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