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鎮壓的最後邊緣！泰國強令「曼谷緊急狀態」 學運領袖大抓捕

台美日GCTF數位侵權防制視訊研討會 19國執法人員參與

聯合報 / 記者徐偉真╱台北即時報導
外交部北美司長徐佑典。記者徐偉真/攝影
外交部北美司長徐佑典。記者徐偉真/攝影

為了增進印太國家在營業秘密保護及數位侵權防制的能量，外交部、美國在台協會（AIT）、日本台灣交流協會等單位，今明兩天在台北合辦「2020年全球合作暨訓練架構（GCTF）：營業秘密保護及數位侵權防制視訊研討會」，美、日、澳等19個印太地區國家超過180位執法人員及專家學者線上參與。

外交部北美司長徐佑典今天在例行記者會上表示，為增進印太國家在營業秘密保護及數位侵權防制的能量，外交部、法務部高等檢察署、AIT、日本台灣交流協會及經濟部智慧財產局15日至16日在台北合辦「2020年全球合作暨訓練架構（GCTF）：營業秘密保護及數位侵權防制視訊研討會」，外交部政務次長田中光、法務部政務次長蔡碧仲、AIT處長酈英傑（Brent Christensen）、日本台灣交流協會代理代表橫地晃（Akira Yokochi）出席開幕典禮並致詞。

田中光致詞時表示，智慧財產是各國經濟成長和競爭力的核心，尤其在全球5G競賽、數位轉型及貿易競爭形勢下，新型商業間諜及資安威脅將不斷浮現，各國應攜手合作，共同保護營業秘密並打擊數位侵權。

徐佑典表示，這次活動因應國際新冠肺炎疫情而以實體及視訊混合方式進行，我國內各地方檢察署及法務部調查局派員出席實體會議，另同步有美、日、澳、帛琉、吐瓦魯等19個印太地區國家約180位執法人員及專家學者線上參與。活動分成三場次，探討各國營業秘密法的最新進展及分享打擊數位侵權的實務經驗，以共同加強對智慧財產權的保護。

外交部 法務部 日本

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