立委披露年改18%結餘款遭挪用 退輔會：依災防法調用

朝野立委今天披露，退輔會今年挪用依法應匯回支應退撫基金年改18%優存的九千萬多元，改支應退輔會防疫預算，質疑有違法之虞。但退輔會解釋，依照災防法規定，可以據此調整支應。但立委不接受這個說法，要求退輔會向立法院提出書面說明。

立法院外交及國防委員會上午審議行政院函請審議「國軍退除役官兵輔導條例部分條文修正草案」，民進黨立委蔡適應質詢表示，今年榮家要作防疫，耗資九千多萬，卻從18%優存的結餘款來支應。前年審年金改革時，當時對於優存結餘款，部會允諾每年節省的退撫經費應全數挹退輔基金，為何可以挪作他用？

蔡適應同時提出，「陸海空軍退除役軍官士官退除給與及保險退伍給付優惠存款辦法第17條」也明訂：本條例第54條第2項所定每年節省之退撫經費支出應全數挹助退撫基金。退輔會作法有違法之虞。

蔡適應質疑，這是部長在任時向全國現退役軍士官兵，當他們18%要被扣呼籲共體時艱，這筆錢要轉成退輔基金，立法也通過了，如今退輔會為何將這筆18%優存款轉用為防疫用途？

國民黨立委馬文君也表示，退輔會防疫用18%結餘款，其他部會包括國防部都是編列特別預算，「砍了人家的錢」，卻將這筆年改結餘挪用其他用途，這筆錢仍應放回退撫基金。她要求退輔會須將決策前後提出書面說明，是自己不願編，還是有人不給編。

退輔會業管官員輪流上備詢台回應說，這是兩筆錢，一筆是年金餘結，另一筆則是18%優存節餘款，退輔會支用的是後者；依照災防法退輔會可以調整支應。