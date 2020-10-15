女性禮賓人員不稱「金釵」？　師大教授：先檢討內閣女性比例

總統蔡英文日前臉書說，「國慶，大家可能都有看到穿著制服的禮賓人員，過去，大家都叫他們為金釵，但是從2016年我的就職典禮開始，我們就已經稱他們為禮賓人員，且男女各半，做一樣的事情。」對此，台師大國文學系教授林保淳臉書評論說，蔡英文建議媒體，日後對總統府女性禮賓人員，切莫再以「金釵」名之，似乎將「金釵」二字「汙名化」了。

林保淳說，金釵名稱不好嗎？蔡英文的原意如何，報導中看不太出來，但大概是因為目前兩性已逐漸平權，因此沒有必要再特意標識出其性別，故她後面以「英勇」的「女兵」為例。

強調女性目前已可從事多項過去往往僅限於男性的工作及職業，這已是國人的共識了，但是，無論如何，兩性的區別還是存在的，即便有跨越性別的「第三性」，仍然無法否定兩性生理上的區別是既定的事實。

在此既定的事實下，將「人」大別為男人與女人，應是合理與必要的。此正如嬰兒出生，醫護人員必然會告知父母所生者為「男孩」或「女孩」一樣，都是從生理上加以判定的。我們也會以「麟兒」、「掌珠」、「龍子」、「龍女」等充滿期許的稱呼替代。所有的稱呼，都應只有一個原則，那就是以「尊重」為考量，切不可語帶譏諷或侮辱，而未必非避開性別的差異不可。

考「金釵」二字，原本是指女性頭髮上的裝飾品，後用以代稱女性，而因年輕女性佩飾金釵，更顯其綽約與丰姿，故常又用以形容年輕的女性，其間不但沒有任何鄙薄之意，反而充滿了豔羨與贊許之情，為何不能用來稱呼女性的禮賓人員？

如謂軍中多有女性英雄，則亦可呼為「巾幗英雄」，以示其絕未必遜色於男性軍人的尊稱，有何不可？男女平權，不必在名稱上斤斤計較，刻意避開女性特徵，未必就能夠達到平權的效果，且任何文化中語言的形成，都是經長久累積而成的，英文中的「HE」、「HIS」、「HIS」、「HER」，中文裡的「妳」、「你」、「他」、「她」，難道也要加以混融嗎？

的確，中文裡有很多詞彙極可能帶有歧視女性的意味，如「賤妾」、「拙荊」、「奴家」等，都該避諱，但「夫人」二字，也明顯是將女性視為男性的附屬品（屬於男人的人），是不是就應該迴避呢？果要如此，則中文裡許多「女」字偏旁的一堆負面字彙，「姦」、「奸」、「奴」、「妒」、「娼」、「妓」「妖」……，是否都應該嚴禁？