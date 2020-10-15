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國民黨改名爭議 葉元之批林為洲：沒核心價值還問別人

聯合報 / 記者劉宛琳／台北即時報導
新北市議員葉元之。圖／POP Radio提供
新北市議員葉元之。圖／POP Radio提供

國民黨立院黨團總召林為洲日前在臉書拋出黨名是否要去中國議題引發熱議。不過，新北市議員葉元之上午接受電台專訪，批評林為洲沒有核心價值，提出這樣的問題非常奇怪，也強調國民黨不是名字的問題，把黨的價值講清楚就不會被抹紅。

葉元之說，林為洲是立院黨團總召，等於是「立法院的主席」，他要有核心價值，沒有核心價值還提出這樣的問題讓大家討論，這非常奇怪，「連你都沒有核心價值了你還問別人？」這不應該是問卷調查，而是要辦大辯論，做實體研究，不是用勾選的。

葉元之強調，國民黨不是名字的問題，是某些做法和行為讓人認為親中，這是名字怎麼改都沒用。台北市長柯文哲的黨叫做「台灣」民眾黨，但他說兩岸一家親照樣被抹紅，所以把黨的價值講清楚就不會被抹紅；例如「一中憲法的九二共識」，這就不是讓人很了解含意的一句話。

葉元之 林為洲 國民黨

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