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韓國瑜下一步選桃園市長？ 鄭照新：局勢明年才明朗

聯合報 / 記者劉宛琳／台北即時報導
高雄市前市長韓國瑜。本報資料照片
高雄市前市長韓國瑜。本報資料照片

桃園市議員王浩宇日前透露高雄市前市長韓國的核心幕僚、國民黨文傳會副主委鄭照新私下告訴他，若韓要選直轄市，最有可能的地方就是桃園。鄭照新上午接受廣播專訪駁斥他從未講過韓會選哪哩，對於韓的下一步，他強調韓未提及任何規劃，局勢要等到明年才會明朗。

鄭照新解釋，有一次他和王浩宇在節目上同台，被問到韓國瑜是否會選台北市，他否認；後來節目休息時與王聊到桃園市，他說桃園有「歐巴馬障礙」，就是像繼任的希拉蕊沒有當選，與歐有落差，民進黨這次派出來的人支持度上可能無法超越鄭文燦，可能要選A咖空降，但他從未主動說韓會選哪裡，目前韓就是在沉潛。

主持人詢問韓國瑜下一步，鄭照新說，很多支持者還是感受到他個人魅力和風格，但應該要尊重韓國瑜的意願，因為他們在聚會時韓都沒提到任何未來規劃，而是珍惜與家人相處的時光，不過韓仍對於兩岸等國際局勢發展非常關心和敏銳。

鄭照新說，根據他的觀察，韓的未來，目前沒有所謂的定論，但他過去的能量和台灣希望改變的力量，能為台灣政治帶來什麼趨勢的影響，也有人提過參與黨事務、成立基金會或是選那些區域，但這些局勢要等到明年才會明朗。鄭照新也透露，韓團隊目前是一個「溫暖」的狀態，也就是還有在運作。

韓國瑜前發言人、新北市長葉元之則表示，若國民黨九合一已經有既定布局，韓國瑜就不要出來參選了，例如台北是可能人選、國民黨立委蔣萬安和台北市議員羅智強，因為他們民調都不錯；若韓要挑戰，可能要挑艱困選區，「桃園也不是不可以」。因為現任縣長鄭文燦想選總統，在這樣的前提下，桃園不能丟。

葉元之說，韓國瑜的魅力之所在是可以扭轉情勢，也就是挑戰艱困選區，這段時間韓可以蓄積能量，不用這麼快就做決定，現在事情變化很快，可以屆時再決定。

韓國瑜 鄭照新

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