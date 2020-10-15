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批藍委助理亂剪接 陳柏惟：若是你爸後悔沒射在保險套

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
台灣基進黨立委陳柏惟。圖／聯合報系資料照片
台灣基進黨立委陳柏惟。圖／聯合報系資料照片

立法院昨聯席多個委員會審查開放含有萊克多巴胺的美豬進口相關行政命令。台灣基進立委陳柏惟昨晚在臉書直播表示，委員會中仍有藍委助理在現場拍攝不實影片，「這真的很不知丟臉，我如果你爸媽，真後悔沒有把你射在保險套裡面」。陳柏惟也說，召委蔣萬安顯然利用聯席審查在創造未來台北市長選舉的氛圍，但並沒達到目的，「因為你講的很無聊」。

陳柏惟指出，聯席委員會因為人多，加上立法院空間又小，自己都要求助理，盡量規矩一點；但有些人卻走到立委的中間來拍。陳柏惟說，這些人就是網紅四叉貓、比特（網紅比特王）、韓國的（過去韓國瑜支持者），如果不是國民黨助理錄一錄丟給他們，不然就是那些人直接進去錄。

陳柏惟表示，之前立法院吵架衝突的時候，自己是站在旁邊被人家潑到水，所以上前質問「為什麼給我潑水」，結果卻變成自己去打人，還剪接放上去（網路），「就你們這些國民黨的助理，這真的很不知道丟臉，我如果你爸媽，真的後悔沒有把你射在保險套裡面，真的很後悔啦」。

陳柏惟語帶激動地說，「生你出來，讓你好好讀書、結婚生子，結果你跑去國民黨，好丟臉啊」，尤其是那些年輕的國民黨，明明知道錄影、剪出去的東西一定是假的，卻就要用這樣來造謠，講得都不是事實，扭曲成陳柏惟打人，「可以問吳怡玎叫她出來對質，拎北如果摸到她頭髮，我失職啦，敢嗎」？

陳柏惟說，昨天在委員會也是一樣，明明是藍委李德維在敲桌子，結果一個助理過來馬上在拍民進黨的立委，看誰在動、誰在生氣，「明明李德維在敲桌子，所以我就說這些都很不要臉」。

陳柏惟表示，蔣萬安用聯席委員會方式，並邀請衛福部長陳時中來，是在創造一個未來台北市長選舉氛圍，「所有媒體都會來到我這間辦公室，我當主席，我講話每個人都要錄影，所有的立委都要來我這投票，我好偉大」。

陳柏惟批評，蔣萬安明知國民黨團臨時提案第一案和第六案，完全沒有表決、施行可能性，卻仍要配合進行，相當遺憾；陳說，「我不知道你法律念多久，聽說連勝文讀八節啦，但我覺得我當半年的立委比你還懂」。

陳柏惟說，覺得蔣萬安很可憐也很可惜，國民黨有一些本土派，在台灣出生、心向台灣，希望當一個忠誠的反對黨，對國家忠誠，但蔣只是在「裝笑維」。

陳柏惟分析，現在國民黨主打美豬禁止許多政府機關吃，就是要給老百姓毒死；但當初開放美牛的時候，國民黨就不是這樣說的，不過沒關係，尊重言論自由，「雖然我覺得每次說尊重言論自由，都是在汙辱我的智商，因為國民黨的言論自由都是用來造謠、抹黑、扭曲，以及配合共產黨」。

陳柏惟 國民黨 蔣萬安

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