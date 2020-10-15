大讚這美豬製品「吃過就知爽」陳柏惟：這我可能會吃

立法院昨聯席多個委員會審查開放含有萊克多巴胺的美豬進口相關行政命令。台灣基進黨立委陳柏惟在臉書直播表示，國民黨團在委員會中的部分臨時提案讓人完全看不懂，並批評這些都應該是在院會中提出的，非委員會。陳也說，自己支持美豬進口，要吃不吃看個人，雖然自己也沒很愛吃美豬，但美豬的蜜汁火腿超好吃，「吃過就知道多爽」。

陳柏惟指出，國民黨團的臨時提案第一案，要規定立法院不能吃美國豬，但僅5個委員會聯席，就要規定整個立法院都不能吃美國豬，那沒來的委員會該怎麼辦；且國民黨團的第六項臨時提案「如果吃美國豬，要收健康捐」也有同樣問題，也都立法權凌駕行政權。

陳柏惟批評，哪有臨時動議要決定收稅金的，如果可以這樣的話，以後自己要來規定立法院收門票，就外交國防委員會來投票，通過後要求其他委員會都接受。陳說，自己其實不反對國民黨團第六項臨時提案，但這應該到院會提出討論。

針對國民黨的第一項臨時提案，要規定立法院不能吃美國豬。陳柏惟表示，當中許多細節會產生問題，例如立法院內的康園餐廳能不能用美豬，小吃部、合作社能不能用，國會助理可能覺得美國豬的豬肝不錯吃，能不能叫Uber，叫了會被抓去關嗎。

陳柏惟接著說，美豬其實有一項非常好吃，自己有可能美國豬會吃這一項，叫蜜汁火腿。「你如果吃過就知道多爽，但很奇怪，台灣的口感跟蜜汁火腿口感不同，他那個（美豬）吃起來確實沒有像台灣的那麼多汁」，陳柏惟表示，自己在美國吃過一次蜜汁火腿，台灣不知道要去哪裡找，也請大家若知道可來告知。

陳柏惟指出，自己的立場是支持美豬開放，但是會吃不會吃，是大家自己決定；若認為美豬進來後會不小心吃到，那不相信的並不是政府，其實是不相信台灣的攤販、小吃部、餐廳會標示清楚，「尤其是民意代表，你如果不相信人民，那我覺得你也不要當什麼民意代表了」。陳說，如果要把這些責任都丟給政府，也沒意見，這就是討論的過程，但不能像國民黨團這樣亂提臨時動議，要照正常的程序。