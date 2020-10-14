吳釗燮捷克論壇發表演說 彰顯台捷合作推動民主理念
外交部今天表示，外交部長吳釗燮應邀在今天以預錄方式，在第24屆捷克「公元兩千論壇」發表視訊演說，分享台灣民主實踐與防疫成效，這也是我國外交部長首度以錄影的方式在論壇以視訊方式發表演說。
外交部表示，「公元兩千論壇」是1996年由捷克故總統哈維爾（Vaclav Havel）所發起的全球民主論壇，24年來持續邀請全球政要、智庫學者、意見領袖及NGO團體到布拉格參加會議，成為歐洲地區推廣民主理念最重要的公眾論壇之一，今年因為疫情因素改為線上進行，吳釗燮演說的主題是「後疫情時代—機會、挑戰及危機」（Post-Covid World—Opportunities, Challenges, Risks）。
外交部表示，吳釗燮在演說中，特別對哈維爾堅持民主理念的貢獻表達敬意，並推崇捷克參院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）遵循哈維爾精神，在面臨龐大脅迫下，仍堅定在9月底率團訪台。
吳釗燮表示，這次疫情造成全球經濟復甦緩慢，台灣也正處在對抗極權脅迫的最前線，但台灣成功的防疫模式展現了民主的堅韌性，台灣與捷克共享價值與理念，感謝韋德齊的來訪，讓兩國人民更加親近，盼未來台捷共同邁向繁榮、自由及開放的社會。
此外，外交部表示，應邀參與論壇的韋德齊，也特別引述蔡英文總統表示，「只要台捷雙方持續捍衛共同價值，就能使兩國一起更強大」（As long as we defend our common values, we will make our nations stronger together.）。未來外交部將持續與捷克理念相近夥伴合作，持續推動台捷全面性民主夥伴關係向前發展。
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