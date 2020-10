吳釗燮捷克論壇發表演說 彰顯台捷合作推動民主理念

外交部今天表示,外交部長吳釗燮應邀在今天以預錄方式,在第24屆捷克「公元兩千論壇」發表視訊演說,分享台灣民主實踐與防疫成效,這也是我國外交部長首度以錄影的方式在論壇以視訊方式發表演說。

外交部表示,「公元兩千論壇」是1996年由捷克故總統哈維爾(Vaclav Havel)所發起的全球民主論壇,24年來持續邀請全球政要、智庫學者、意見領袖及NGO團體到布拉格參加會議,成為歐洲地區推廣民主理念最重要的公眾論壇之一,今年因為疫情因素改為線上進行,吳釗燮演說的主題是「後疫情時代—機會、挑戰及危機」(Post-Covid World—Opportunities, Challenges, Risks)。

外交部表示,吳釗燮在演說中,特別對哈維爾堅持民主理念的貢獻表達敬意,並推崇捷克參院議長韋德齊(Miloš Vystrčil)遵循哈維爾精神,在面臨龐大脅迫下,仍堅定在9月底率團訪台。

吳釗燮表示,這次疫情造成全球經濟復甦緩慢,台灣也正處在對抗極權脅迫的最前線,但台灣成功的防疫模式展現了民主的堅韌性,台灣與捷克共享價值與理念,感謝韋德齊的來訪,讓兩國人民更加親近,盼未來台捷共同邁向繁榮、自由及開放的社會。