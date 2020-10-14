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趙天麟審萊豬玩手遊 國民黨諷：你需要這款打發時間神器

聯合報 / 記者劉宛琳／台北即時報導
民進黨立委趙天麟今天在立法院衛環聯席委員會被抓包玩手機遊行魔術方塊，遭國民黨做影片諷刺這款手遊「連民進黨立委趙天麟都愛玩」。圖／取自國民黨臉書影片
民進黨立委趙天麟今天在立法院衛環聯席委員會被抓包玩手機遊行魔術方塊，遭國民黨做影片諷刺這款手遊「連民進黨立委趙天麟都愛玩」。圖／取自國民黨臉書影片

民進黨立委趙天麟今天在立法院衛環聯席委員會被抓包玩手機遊戲魔術方塊，但趙反嗆國民黨立委提案「無腦」，玩手遊剛好而已。國民黨在臉書諷刺，民進黨立委也「無腦」只會反對在野黨提案，更酸想學趙天麟當一位浪費人民納稅錢的立委嗎？「你需要這款打發時間神器，不用課金不用拚首抽絕對沒有魔關羽，只要花時間你也能變最強！」

國民黨表示，立法院衛環委員會今審查萊豬進口的行政命令，國民黨立委提出多項項臨時提案，包括要求衛福部「針對國人飲食習慣進行健康風險評估」、要求召開那個已經延宕一年多的「食品安全會報」、要求「考量老人代謝能力較差，長照機構應禁用瘦肉精美豬」，很可惜通通遭到民進黨多數封殺。

國民黨說，就在委員會處理臨時提案的時候，民進黨立委趙天麟居然拿出手機玩起俄羅斯方塊，身為立法委員領著納稅人的稅金，結果上班時間不好好參與審查，居然在打電動玩遊戲，這就是民進黨立委面對工作的態度嗎？

國民黨說，更離譜的是，趙天麟事後還公開抨擊國民黨的提案是無腦提案，但趙自己卻忘記了，身為立員就是人民的代言人，每一個提案也都代表著民意的展現。

國民黨質疑，難道對趙天麟而言，現在全國將近七成國人反對進口萊豬，通通都是無腦群眾？每三個月召開食品安全會報是法律規定，所以食安法是個無腦法律？台灣有5萬多名老人住在長照機構，為他們的健康把關是個無腦的行為？

國民黨批評，身為民意代表在立法院浪費人民納稅錢，還敢說別人無腦，執政的傲慢，橡皮圖章的行為，展露無疑！當然也不能只怪趙天麟一人，因為整個民進黨立委，通通都只會無腦反對在野黨提案，在他們眼中沒有民意只有黨意，不管怎樣就是要逼老百姓吃瘦肉精，在這種狀況下難怪趙天麟委員會感到無聊，畢竟對民進黨而言，人民的健康，就是那麼無聊的一件事。

國民黨諷刺，立委連在開會時間都忍不住要玩的手機遊戲，不用課金不用拚首抽絕對沒有魔關羽，只要花時間你也能變最強，真是2020年最夯的手機遊戲。

民進黨立委趙天麟今天在立法院衛環聯席委員會被抓包玩手機遊行魔術方塊，遭國民黨做影片諷刺「審萊豬都要玩」。圖／取自國民黨臉書影片
民進黨立委趙天麟今天在立法院衛環聯席委員會被抓包玩手機遊行魔術方塊，遭國民黨做影片諷刺「審萊豬都要玩」。圖／取自國民黨臉書影片

國民黨 趙天麟 民進黨

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