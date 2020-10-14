快訊

經濟頹勢難挽回：習近平南行深圳 是送禮還是救火？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蔡英文拜託全民省水 啟動因應3措施

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
蔡英文總統。聯合報系資料照／記者曾學仁攝影
蔡英文總統。聯合報系資料照／記者曾學仁攝影

今年降雨量少，造成水庫缺水，蔡英文總統今天拜託全民幫忙省水。她表示，今年是台灣從1964年以來，第一次在汛期沒有颱風。雖然沒有颱風的災損，但也因此雨量銳減，有些地區創下有史以來最低降雨量的紀錄。

蔡總統透過臉書表示，政府密切注意水情一段時間了，包括經濟部和行政院農業委員會在內，政府各單位都有提早準備，今天起也正式啟動三項因應措施：第一，桃園、新竹、苗栗、台中地區今天起實施夜間減壓供水，時間是每天晚上11時至隔日凌晨5時。自來水減壓供水不會影響日常供水，少數高地或管線末端地區，自來水公司也會安排供水站或水車協助。

蔡總統說，第二，桃園、新竹、苗栗部分地區的農田，將停止供灌。政府也會從優給予補償，維持農民朋友生活安定。

第三，經濟部將簽報成立「抗旱中央應變中心」，拉高應變層級，做好調度節水，也請全民共同配合省水。

雨量 蔡英文 省水 抗旱

延伸閱讀

柯不蓋社宅蔡英文幫蓋？ 柯文哲嗆：打人的喊救人

傳中天若被迫關台 賴士葆：蔡英文、蘇貞昌反民主紀錄

民進黨中常會討論高金素梅屹立不搖 蔡英文發問為什麼

綠修內規強化原民服務 蔡英文：有感情就有選票

相關新聞

趙天麟開會玩手遊封鎖留言 藍虧「難怪是其邁選市長不是你」

立法院聯席委員會今審查開放萊豬進口相關九項行政命令，民進黨立委趙天麟被臉書粉絲團「彼特王」抓包開會時玩手遊，趙天麟則牽拖...

IMF稱我為「中國台灣省」 外交部要求更正

外交部今天說，國際貨幣基金（IMF）在其「數據地圖」網頁稱台灣為「中國台灣省」（Taiwan Province of C...

民進黨中常會討論高金素梅屹立不搖 蔡英文發問為什麼

民進黨中常會今天由原住民族事務部主任車牧勒薩以‧拉勒格安以「原住民族2022行動方案」為題進行專案報告，會中討論民進黨在...

趙天麟審萊豬玩手遊 國民黨諷:你需要這款打發時間神器

民進黨立委趙天麟今天在立法院衛環聯席委員會被抓包玩手機遊戲魔術方塊，但趙反嗆國民黨立委提案「無腦」，玩手遊剛好而已。國民...

蔡英文拜託全民省水 啟動因應3措施

今年降雨量少，造成水庫缺水，蔡英文總統今天拜託全民幫忙省水。她表示，今年是台灣從1964年以來，第一次在汛期沒有颱風。雖...

林鶴明：蔡總統推特湧入印度網友 成特殊外交互動

民進黨副秘書長林鶴明今天說，近來印度社群掀起一波慶賀中華民國國慶的流行，許多印度網友湧入總統蔡英文推特和IG帳號，成為非...

大陸也慶祝光復節 民進黨：台灣從不屬於中共

對於中華人民共和國也將舉行台灣光復節相關慶祝活動，中國國台辦並稱「台灣自古屬於中國領土」，民進黨發言人謝佩芬今天表示，中...

【綠天王鴨子划水／下】林佳龍搶曝光破同溫層 博上位為何總少了一味？

蔡英文第二任總統任期未滿半年，民進黨志在2024總統大位挑戰者毫不掩飾企圖心，交通部長林佳龍13日才召開跨縣市、跨黨派、跨中央地方軌道路網政策溝通平台，獲得北北基首長當著媒體的面讚許，似乎又往接班梯隊再踏前一階。

1949年美國霸氣指定台灣軍政人選 蔣中正不悅也只能照做

1949年下半年，國共內戰情勢悲觀，國府剩下大陸西南與台灣兩地，美國擔心台灣可能為共軍攻占，以美援為誘，要求國府重用親美人士，任命吳國楨取代陳誠為台灣省主席，以孫立人負責台灣軍事防務。面對霸氣的美國，蔣中正總統即使滿心不悅，仍然必須接受美國對中華民國政府高層人事任免的決定。

被國台辦點名「綠色恐怖」 王定宇：台灣的事干你X事

中共國台辦今天點名，綠委王定宇提案修法重罰簽署一中承諾書的學校，是製造「綠色恐怖」、妨礙民間交流等。王定宇在臉書表示，「...

吳釗燮讚揚台灣NGO暖實力 我和索國建立關係重要橋樑

外交部長吳釗燮今天表示，台灣的非政府組織多年來在國際發揮台灣暖實力和軟實力，在深化民主、婦女運動、環境永續等領域有很多貢...

開會玩手遊被抓包 趙天麟：面對藍無腦提案剛好而已

立法院今天聯席多個委員會審查開放含有萊克多巴胺的美豬進口相關九項行政命令。臉書粉絲專頁「比特王」貼出一段影片，指出民進黨...

熱門新聞

費鴻泰十度酸陳時中「可憐吶」 雙方爆怒火

台灣又「輸出病例」 日揪三例來自台無症狀新冠陽性個案

美將售台無人機等5項武器 總額可能達1437億元

「七年級生得罪了誰」 徐巧芯：國民黨倒了台灣就會好？

孫大千：若中天被關 就證實5月總統府洩密案是真的

立院審查萊豬行政命令 陳吉仲報告不到1分鐘被趕下台

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。