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蔡英文拜託全民省水 啟動因應3措施
今年降雨量少，造成水庫缺水，蔡英文總統今天拜託全民幫忙省水。她表示，今年是台灣從1964年以來，第一次在汛期沒有颱風。雖然沒有颱風的災損，但也因此雨量銳減，有些地區創下有史以來最低降雨量的紀錄。
蔡總統透過臉書表示，政府密切注意水情一段時間了，包括經濟部和行政院農業委員會在內，政府各單位都有提早準備，今天起也正式啟動三項因應措施：第一，桃園、新竹、苗栗、台中地區今天起實施夜間減壓供水，時間是每天晚上11時至隔日凌晨5時。自來水減壓供水不會影響日常供水，少數高地或管線末端地區，自來水公司也會安排供水站或水車協助。
蔡總統說，第二，桃園、新竹、苗栗部分地區的農田，將停止供灌。政府也會從優給予補償，維持農民朋友生活安定。
第三，經濟部將簽報成立「抗旱中央應變中心」，拉高應變層級，做好調度節水，也請全民共同配合省水。
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