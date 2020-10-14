趙天麟開會玩手遊封鎖留言 藍虧「難怪是其邁選市長不是你」

立法院聯席委員會今審查開放萊豬進口相關九項行政命令，民進黨立委趙天麟被臉書粉絲團「彼特王」抓包開會時玩手遊，趙天麟則牽拖藍委臨時提案第六案內容無腦，玩手遊只是剛好而已。國民黨媒體部主任張智瑋在趙的臉書留言，「明明就是在審第二案，為什麼要扯第六案」，結果被趙天麟刪留言加封鎖，讓他感嘆：「這種格局讓人一次就懂為什麼是陳其邁選市長，不是趙天麟。」

張智瑋在臉書指出，針對今天 「趙委員玩手遊事件」，他在趙天麟臉書留言：「明明就是在審第二案，為什麼要扯第六案。」結果趙天麟直接封鎖他，就是害怕他讓趙天麟的支持者知道更多。