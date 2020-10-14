傳中天若被迫關台 賴士葆：蔡英文、蘇貞昌反民主紀錄

旺中集團旗下中天電視台年底面臨換照關卡，國民黨革實院院長羅智強預言「關定了」。國民黨立委賴士葆晚間在臉書表示，若中天被以行政手段關掉，這個公然箝制新聞自由黑暗的一幕將是蔡總統與行政院長蘇貞昌反民主自由不光榮紀錄。

賴士葆點名，蘇貞昌走過威權時代，若執政後只因黨派私利摧毀新聞自由的普世價值，值得嗎？一個號稱民主自由的社會卻無法包容不同聲音，與極權國家有什麼相異？用政府公權力關掉一家電視台成真，將是台灣民主新聞言論自由恥辱。

對於行政院表示，NCC是獨立機構，行政院不介入。賴士葆說，從去年蘇貞昌砲轟NCC誰都管不到它，結果NCC主委立刻請辭下台事件，就可以知道行政院對獨立機構到底有沒有影響力。

賴士葆表示，政治家與政客的差異在於視野、胸襟的高度與厚度，政治家可以不同意異議者的言論，但誓死捍衛其說話的權利；蔡總統和蘇貞昌若真在乎歷史定位，要不要殲滅不同政治立場的新聞媒體，也在蔡、蘇一念之間。

賴士葆說，少了中天電視，或許少掉監督批評的力量，最終讓整個社會充滿一言堂的聲音，這會是過去在野的時候不斷的追求百分之百言論自由的民進黨所要捍衛的進步價值？