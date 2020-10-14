大陸也慶祝光復節 民進黨：台灣從不屬於中共

對於中華人民共和國也將舉行台灣光復節相關慶祝活動，中國國台辦並稱「台灣自古屬於中國領土」，民進黨發言人謝佩芬今天表示，中華民國是主權國家，台灣從不屬於中華人民共和國的一部分。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天表示，「台灣自古屬於中國領土」，第二次世界大戰結束之後，被日本殖民統治50年的台灣於1945年10月25日光復，回歸祖國的懷抱。

謝佩芬回應，國台辦的發言無助於和緩台海局勢，至於國台辦所說的領土，政府已經一再嚴正表示，中華民國是主權國家，台灣從不屬於中華人民共和國的一部分。

對於國台辦批評民進黨當局和台獨勢力是威脅台海和平穩定，破壞兩岸關係的罪魁禍首，謝佩芬說，兩岸穩定是雙方共同的責任，國台辦不顧現實、一再指責民進黨挑釁與對抗，無助於台海局勢的和緩。