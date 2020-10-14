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中天若被關台 謝龍介：中華民國民主變虛設怎抗衡大陸
中天電視台年底是否被撤照關台引發爭議。國民黨副秘書長謝龍介今表示，民進黨關媒體不意外，但如果所有的媒體、政黨和人民都不出來講話，將來民進黨會做出更離譜的事情也不一定。中華民國民主發展高度自由化，人民如果沒有言論自由，媒體沒有監督自由，「那中華民國的民主就是虛設，也就沒有跟中國大陸抗衡的能量」。
謝龍介強調，今天之所以能夠抗衡中國大陸，是因為中華民國的民主發展趨近於成熟，所以他奉勸執政黨不要走回頭路，連前總統陳水扁當當時在那樣的環境之下都不敢動媒體了。
謝說，這不是國民黨的事，但是中華民國民主發展一個重要的問題，尤其是言論自由和第四權的捍衛。行政院長蘇貞昌和民進黨最近表現相當躁進，希望民進黨能夠「臨崖勒馬收韁晚，船到江心補漏遲」，不要對中華民國的民主發展造成遺憾。
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