民進黨中常會討論高金素梅屹立不搖 蔡英文發問為什麼

民進黨中常會今天由原住民族事務部主任車牧勒薩以‧拉勒格安以「原住民族2022行動方案」為題進行專案報告，會中討論民進黨在原鄉的歷年得票率及經營方式。

報告中提到「高金素梅現象」，分析高金素梅在原住民族群得票屹立不搖，主要是因為高金素梅的地方組織非常綿密，不但在許多原鄉都設有服務處，服務處內也都有議員等級的工作人員協助解決鄉親問題。據轉述，蔡英文聽了之後還問，「她為什麼可以做到這樣？」在場中常委則說，因為高金素梅擁有的資源豐富。

民進黨發言人謝佩芬也轉述，蔡英文聽取報告後表示，原住民族地區的經營確實要格外努力，應該要強化民進黨從2008年以來在各地聯絡站的功能，但任何組織的發展最主要的還是人，希望中央黨部把每一個地方、層級的人才都找出來，「讓我們一起工作，並且認同民進黨。」

蔡英文也提到，原住民散布的地方很廣，在一些重要的原住民聚集的地方，要有一個區域的負責人，與在地聯絡站一起工作，聯絡站除了黨部專員之外，也要盡量找在地的年輕人，希望黨部在資源上盡力給在地工作同仁支持。

蔡英文表示，執政縣市是可以發揮最大功能的地方，執政縣市經營的好，也有助於民進黨強化地方的服務，能夠選出原鄉的鄉長、立委，未來都可以作為原住民朋友服務的中心，更要培養團隊來支應。

蔡英文強調，不論是組織經營或是選民服務，都能做一個更全面的布局。她相信，「只要我們勤於耕耘的話，日子久了就會有感情，有感情了就會有選票。我們要把原住民部落裡面的服務當做一件很嚴肅的事情來處理，這才是一個展示誠懇交朋友的態度。」

此外，會中通過修正「民主進步黨原住民族地區聯絡站組織運作要點」，將各聯絡站總召任期由兩年改為一年，連選得連任。謝佩芬補充說明，為符合近年選舉型態所需，任期修正後將以一年期間考核總召經營地方的成效，以能即時更替或延聘總召人選。