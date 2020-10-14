吳釗燮讚揚台灣NGO暖實力 我和索國建立關係重要橋樑

外交部長吳釗燮今天表示，台灣的非政府組織多年來在國際發揮台灣暖實力和軟實力，在深化民主、婦女運動、環境永續等領域有很多貢獻，路竹會更是我國和索馬利蘭建立關係的重要橋樑，他期盼外交部強化和各非政府組織的互動，在國際上合作，為世界做出貢獻。

外交部非政府組織國際事務會今年成立20周年，今天在台北賓館舉辦20周年茶會及頒獎典禮，聖克里斯多福及尼維斯駐台大使哈菁絲、民進黨立委羅致政等人出席。

吳釗燮致詞時表示，台灣國際地位特殊，但無論在醫療、性別平權等各領域，台灣的非政府組織多年來發揮台灣軟實力，「台灣能幫忙」是這幾年才紅起來的標語，但非政府組織扮演實踐者，在各領域中建立相輔相成的夥伴關係，例如慈濟總在其他國家有難時向世界展現無私大愛，他希望外交部持續強化和各團體的互動，持續為世界做出貢獻。

路竹會會長劉啟群致詞時表示，非政府組織在經濟不是很充裕的情況下努力，值得大家的肯定和讚賞，政府處理的事情龐雜，有時候不一定能了解部分議題真正問題核心，剛好非政府組織有特定領域，能比政府單位更能了解問題，他期盼政府和非政府組織未來能維持合作、良性競爭和監督的關係。

劉啟群說，台灣人很善良跟熱心，但在貢獻愛心時比較容易捐獻給宗教性質的團體，他希望捐款行動能稍微改變，非宗教的非政府組織就能有更多財源和資源，才能做出更多貢獻。

外交部7月時宣布和索馬利蘭互設辦事處；路竹會曾在2006年、2007年和今年初，三度安排醫療團前往索馬利蘭義診，為近三千名病患提供醫療服務，今年也寄送大量的新冠肺炎醫療補給品到索馬利蘭，索國副總統賽利希在推特上發文感謝台灣，表示永遠難忘。