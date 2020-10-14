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賴清德舅舅預言選北市長會順利 林右昌：謝謝好意肯定

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
市長林右昌今天傍晚特別到慶安呂感謝媽祖的保佑。記者游明煌／攝影
市長林右昌今天傍晚特別到慶安呂感謝媽祖的保佑。記者游明煌／攝影

基隆首次舉辦的國慶晚會湧數萬人，9日當天前後都有下雨，就是當晚放晴活動相當成功，市長林右昌今天傍晚特別到慶安呂感謝媽祖的保佑及神奇的力量。慶安宮主委、行政院長賴清德的舅舅童永，稱讚林右昌是歷任市長表現最好好的，不只國慶順利，以後選台北市長也會很順利，全力相挺。林右昌則說，謝謝主委的好意和肯定，他還把基隆市政做好。

今年已經90多歲的童永說，林右昌這次國慶晚會史無前例，在晚會前來慶安宮祈求，果然很順利，媽祖有靈驗。他認為林右昌年輕有為，沒有人嫌，以後去台北市長也會很順利，他台北也有很多朋友，「我絕對挺他，不走」。

童永表示，歷年來的市長有的也是很認真，也有功勞，打下的基礎，林右昌的努力，表現很出色，確實有在做工作，他在基隆60、70年來，看到很多市長，林右昌是最好的，大家給他挺落去。

林右昌則笑著說，謝謝主委的好意和肯定，還是把基隆市政做好，這是念茲在茲，市府團隊一天當三天用，請大家找目以待，明年還有更多政績和建設會完成，呈現在市民眼前，請大家為市長、市府團隊、基隆市加油。

林右昌指出，感謝媽祖庇佑加持，晚會前一晚下大雨，市府團隊都相當緊張，他打趣說，他的名字「昌」字有兩個太陽，當時安撫人心給大家信心，人助天助大家都很努力，包括市府團隊與所有市民，希望把最好的一面，呈現在國人、僑胞與總統面前。

市長表示，晚會結束後基隆開始下雨，冥冥之中因為媽祖庇佑，才讓活動順利圓滿；昨天參與北北基軌道會議，基隆捷運也得到30年來最大進展，「基隆是個有福氣的城市，基隆人也是有福氣市民」，市府會繼續努力，讓基隆發展加速向前。

市長林右昌今天傍晚特別到慶安呂感謝媽祖的保佑。記者游明煌／攝影
市長林右昌今天傍晚特別到慶安呂感謝媽祖的保佑。記者游明煌／攝影
市長林右昌今天傍晚特別到慶安呂感謝媽祖的保佑。記者游明煌／攝影
市長林右昌今天傍晚特別到慶安呂感謝媽祖的保佑。記者游明煌／攝影
市長林右昌今天傍晚特別到慶安呂感謝媽祖的保佑。記者游明煌／攝影
市長林右昌今天傍晚特別到慶安呂感謝媽祖的保佑。記者游明煌／攝影

基隆 林右昌 賴清德

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