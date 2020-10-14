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中天換照引爭議 林錫耀：6年前馬英九執政非常勉強通過
中天新聞台將在今年12月11日前完成執照換發，中天是否能持續經營令外界關注。據了解，今天民進黨中常會討論國民黨最近的攻勢時，也討論到此事，民進黨秘書長林錫耀表示，雖然最近外界在吵中天案，但其實這件事情，在6年前馬英九執政時，NCC委員就非常勉強地通過，才讓中天拿到執照；他也說，中天新聞台表現如何，民眾自有公評。
林錫耀指出，2014年馬政府執政時，中天就差點沒有通過換照，那時NCC（國家通訊傳播委員會）外部諮詢會議（外審）舉行時，有一半以上的六位委員不同意續照，他也質疑，既然外審沒過，為何還讓它通過，馬政府是否有維持NCC獨立性審查？
林錫耀也表示，中天新聞台表現如何，民眾自有公評，人民都看在眼裡，去年反紅媒運動，當天天氣不好，卻超過十萬人上街頭，有十萬人到凱道參加反紅媒運動，這是民進黨也無法動員的人數，顯然社會對中天有一定看法。
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