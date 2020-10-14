幼兒食用萊豬看濃度？游淑慧酸柯文哲「和陳時中同調」

新北市長侯友宜日前率盒餐食材業者、托嬰、幼教、補教、家長團體及學校共同宣示，新北0到18歲教養環境全面防堵萊豬，保障學童健康，團膳業者若用萊豬不排除永不續約。台北市長柯文哲中午率首長赴市議會國民黨團報告時，議員秦慧珠詢問北市怎麼做？台北市副市長黃珊珊說，北市10月底前將會全面換約，公家機構先處理。

秦慧珠說，看似台北市比較先，但非0到18歲教養環境全面防堵萊豬，還是侯友宜比較有擔當、有責任感；議員王鴻薇也問柯，針對 0~2歲托嬰中心、安親班、課輔中心，是否會要求使用國產豬？柯文哲說，這問題他一直沒有在政治上表態，因為他是一直搞不清楚民進黨怎麼做。

柯文哲說，源頭不管理，後面變成肉鬆、貢丸，根本不可能管，這要誠實的講，做為中央政府，要說清楚進口要怎麼 進來，「最後該反映、我們還是會反映」。

柯文哲說，0至2歲使用國產豬，北市原則是可以做，但他要很誠實的講，不可以做不到。王鴻薇說，要求用國產豬 ，為何做不到？若換約只有教育局在學校部分，這是中央教育部掛保證的，政府為何不能保證？要求就好了。

柯文哲說，可以要求，但執行上會做不到，變成貢丸、肉鬆，北市沒有能力去檢查有沒有瘦肉精，這太困難，到現在 不知道中央進口怎麼管理，他沒有看到。若當源頭管理可以做不做，逼下面的做，「那時侯我們的態度是反抗、會站出來說這造成我們的困擾。」

議員游淑慧追問，2歲以下幼兒是否適合食用萊豬，柯文哲說，所有藥物是看濃度，這要講要花時間，游淑慧說，看濃度是和陳時中一樣的步調？有安全的容許量？但台北市的是要求零檢出，柯應尊重北市的食安自治條例。