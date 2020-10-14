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藍中常委關心中天存亡 提案設專案小組獲江啟臣同意
國民黨革實院院長、台北市議員羅智強昨天接獲爆料，指中天電視台年底「關定了」。國民黨中常委今天在中常會臨時提案，盼能成立專案小組，持續專心NCC（國家通訊委員會）後續審照是否能秉持公開公正的態度，國民黨文傳會主委王育敏表示，此事涉及台灣言論自由與媒體第四權的問題，主席江啟臣已裁示黨團、智庫與政策會來研議規劃。
王育敏說，除了江啟臣一開始在中常會談到提及中天換照議題外，會中也有許多中常委針對後續的審照提出關心，因此希望成立專案小組，江啟臣也責成相關單位研議規劃。希望能讓大家知道，台灣是一個言論自由、民主法治的國家，保障言論自由是台灣最重要的價值，不能因為民進黨執政去扼殺媒體的新聞自由和民眾的言論自由。
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