蔡政府要關中天？江啟臣：媒體寒蟬效應、民主倒退

國民黨革實院院長羅智強昨天接獲爆料，指中天電視台年底「關定了」。國民黨主席江啟臣下午在中常會表示，NCC將針對中天電視申請換發衛星廣播電視事業執照史無前例的召開聽證會，不但將決定頻道的去留，以及媒體工作者的生計，更將決定台灣媒體是否引發寒蟬效應，導致削弱媒體監督權的民主倒退。

江啟臣表示，因中天與民進黨政府意見相左的立場鮮明，NCC竟為了廣電審查首度召開聽證會，量身打造、未審先決的意味濃厚，令人擔憂NCC早已有所定見。他批評，NCC無力做好媒體管理工作，早就為國人所詬病，直接針對強力批評執政當局的媒體開刀，不但扼傷NCC公信力，更是對於第四權的強力傷害，未來媒體恐將忌憚於換照審查，無法發揮應有的監督力量。

江啟臣呼籲，對於政治可以有不同的立場，但對於新聞自由大家都應該共同起身捍衛，因為這是中華民國的民主憲政價值，也是國民黨的堅持。在NCC做出決定之前，國民黨仍要再次呼籲國家通訊傳播委員會，應該維護獨立單位的超然與公正，拒絕執政黨黑手深入NCC，做出合理的裁決，維護國內新聞自由的報導環境。