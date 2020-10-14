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中天因造成韓流遭秋後算帳？柯文哲：對民進黨沒好處

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
台北市長柯文哲14日中午赴台北市議會國民黨團報告。記者楊正海／攝影
台北市長柯文哲14日中午赴台北市議會國民黨團報告。記者楊正海／攝影

中天換照引發爭議，台北市長柯文哲中午赴台北市議會國民黨團報告，對於中天撤照一事，柯文哲說，雖然中天常常Ｋ他，但他的態度是「我不同意你講的話、但我捍衛你講話的自由」； 如果要撤照，一定要有證據，要罪證確鑿、罪大惡極，如果不是按法律程序做這件事，如果有人說是怪當年韓流是中天造成而要撤照，這就不是民主國家該有的現象。

另外，北市議員羅智強問柯，如果當上總統會不會容許任內有新聞台被關掉？柯文哲表示，如果只是為了韓流幕後興起的原因秋後算帳，這對民進黨沒好處。

柯文哲還說，他直接表態好了，「我不同意你的說法，但我捍衛你說話權利」，關於中天的事情，如果真的有錯就按照法律，若罪證確鑿，罪大惡極要關沒話講，但如果只是為了韓流幕後興起的原因秋後算帳，這對民進黨沒好處。

柯文哲 韓流 羅智強

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