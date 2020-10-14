瘦肉精是毒藥 國民黨團：台豬都不吃、國人卻要吃

蔡政府擬開放含瘦肉精美豬進口，國民黨團總召林為洲上午表示，瘦肉精屬國內禁藥，簡單講就是毒藥，不能直接食用或用在豬飼料；但國內的豬不能吃瘦肉精，進口豬竟然能含；國內的豬不能吃含瘦肉精食物，人卻可吃含瘦肉精美豬？

林為洲說，就像DDT或巴拉松等殺蟲劑變禁藥後，任何地方包含食品或飼料、身體、毛髮都不能檢出；瘦肉精從農委會角度而言，不容許在環境裏面、豬隻上面，但進口含瘦肉精美豬後就會在環境存留，將來瘦肉精禁藥這件事的關口就破了。

黨團書記長林奕華則提到，8月28日蔡英文總統宣布明年元旦要開放瘦肉精美豬進口後，第一個行政命令修正案也時由農委會在當天發出，允許國外含瘦肉精豬肉可進口，之後也才會有衛福部所謂訂定安全標準。

林奕華質疑，農委會在回覆國民黨團回文中寫道，「旨揭預告僅係配合衛福部訂定進口食品萊克多巴胺安全容許量作業所需」，變成農委會是聽衛福部才修正公告規定，兩部會互相推來推去，開放美豬「到底是聽陳時中？還是聽陳吉仲？」。