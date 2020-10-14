為萊豬添檢驗人力 部分經費將來自百億養豬基金

衛福部長陳時中今表示，因應美豬牛開放政策所需的檢驗人力，將增加約百位，初估預算將增加編列上億元新台幣。行政院則說，行政院長蘇貞昌日前已聽取衛福部口頭報告，也支持相關經費編列，部分經費來源預計來自農委會的百億養豬產業基金。

立法院衛環委員會今排審動物用藥殘留標準、進口牛肉檢疫及查驗作業程序、美國及加拿大牛肉及其產品之進口規定三項行政命令。面對立委質疑，美豬牛開放政策所需的檢驗人力需要增加多少經費，陳時中則表示，初估預算將增加編列上億元新台幣，檢驗人力增加約百位，計畫已呈報行政院，最快兩周內出爐。

行政院發言人丁怡銘受訪時表示，衛福部的計畫已向行政院長蘇貞昌口頭報告過，蘇貞昌表態將支持相關檢驗人力等經費編列，只是詳細計畫還未正式送進政院。

至於相關預算來源，丁怡銘說，詳細經費需等衛福部計畫，不過農委會百億基金預計撥付部分至衛福部，由衛福部統籌所需的查驗及檢驗經費。