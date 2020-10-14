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吳敦義駁國民黨改名和他有關 與林為洲劃清關係

聯合報 / 記者劉宛琳／台北即時報導
國民黨前主席吳敦義。本報資料照片
國民黨前主席吳敦義。本報資料照片

針對國民黨立院黨團總召林為洲拋出黨名去「中國」的主張，國民黨是否改名再度成為話題。前主席吳敦義今天在臉書指出，有位媒體人說「國民黨改名是吳敦義勢力復辟」，這是憑空而來的謬言，完全不值識者一駁，因為稍有政治常識者皆知，這是胡亂指控、不知所云，莫須有的栽贓。

吳敦義表示，這位媒體人僅以一句「林為洲誰的人？」影射林為洲與敦義關係密切，然後便率然指陳「國民黨改名議題等於吳敦義勢力復辟」；既未提出任何具體証據，更未說明其理安在，這種莫須有的栽贜、抹黑，絕非是有經驗、負責任或珍惜名譽的媒體人所應為，「敦義對這媒體人信口雌黃的指涉甚是遺憾！」

吳敦義說，林為洲爭取參選2018年新竹縣長未果之後，即對他公開多所不滿，並多次做不實攻擊，甚至因為說了不堪入耳的話而在立法院鞠躬道歉，林為洲這些言行無論平面或電子媒體都有報導，相信關心政情的社會大眾大都有所了解，故而林為洲的改名言論竟然可以硬栽上自己，豈非是至為荒謬、怪誕？

吳敦義說，這些年來，中國國民黨每逢挫折，就會有人發出改名的聲音，這乃是「失敗主義者」的「務虛」之議，因為中國國民黨在歷次選舉的成與敗，關鍵都非是黨名，而是選舉布局與候選人是否得當所致；如若為求勝選考慮，便主張更改黨名，那是見樹不見林、短視近利的愚者之見。

吳敦義舉例，國民黨在2000年失去了政權，但在2008年又重新執政，那時是「中國國民黨」；2016雖然再度失去中央政權，2018年地方選舉卻贏得了15個縣市長，並且「光復」了綠營執政多年的高雄，那時還是「中國國民黨」。而2020年本黨未能再次重返執政之路，原因殊多，但絕非是因為黨名之故。

國民黨 吳敦義 林為洲

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