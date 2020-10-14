立委質疑明年考察以色列 考選部：考察如何招募文官

新冠肺炎疫情影響出入境，多位朝野立委提案減列或凍結考試院的國外旅費，考選部編列約超過50萬元明年至以色列考察的經費也遭朝野立委質疑，考選部表示，曾有篇文章提到猶太人打死也不要當公務員，以色列的文官委員會如何招募人才值得考選部參考、了解。

立法院司法及法制委員會今天邀考試院秘書長劉建忻、銓敘部長周志宏、考選部長許舒翔及公務人員保障暨培訓委員會主委郝培芝等人列席，審查110年度考試院及所屬單位預算。

國民黨立委李貴敏在提案中表示，考選部明年度考察以色列文官考選制度的運作等可借鏡之處經費編列51.7萬元，選擇以色列的理由沒有說明，賴香伶則在提案中表示，台灣在IMD世界競爭力年報中排名第9，卻安排到排名第27的以色列考察，借鏡之處和實質意義有疑義。

許舒翔表示，之前有一篇文章提到，猶太人打死也不要當公務員，現在我國國考到考人數下降，考選部站在為國家招募人才的立場，以色列有文官委員會，他們如何達成文官招募，值得考選部參考、了解。

許舒翔說，以色列在國際學生能力評估計劃（PISA）考試上不如台灣，但國人獲得諾貝爾獎的人數又遠超過台灣，在教育和文官上都有值得我國參考的地方，以色列特拉維夫大學是很多文官培訓的地方，考選部也希望加強和國內大學的合作，以色列有值得我國在考選、人才進用上學習的地方。

民進黨立委劉世芳說，考選部不要一直覺得以色列很好，「如果錢多事少離家近，就會有很多人來了」，不用特別去以色列考察，而且以色列「兵兇戰危」，一群人去考察安全也有疑慮，只是一直說以色列好要去考察這樣簡單的說詞無法說服大家，以色列雖然有值得我們學習的，但我們也有他們沒有的，例如半導體，「不要長他人志氣滅自己威風」。

多位朝野立委分別提案，減列或凍結考試院的國外旅費，劉建忻表示因為疫情還有很多變數，建議凍結50％，等疫情緩解後提書面報告後再解凍；委員會召委、民進黨立委蔡易餘說，明年疫情狀況仍不確定，不管凍結50萬、100萬意義都一樣，考試院若要出國參加國際會議都有固定時間點，建議以書面取代專案報告，讓機關規劃出國考察更有彈性。最後朝野立委協商後同意，考試院、考選部和銓敘部的國外旅費全數凍結70%，待書面報告後才可動支。