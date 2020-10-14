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Gogoro驚爆離職工程師竊密 公司回應了

因應美豬牛開放添檢驗人力 衛福部將增上億預算

聯合報 / 記者楊雅棠／台北即時報導
衛福部長陳時中表示因應美豬牛進口政策，檢驗初估預算將增加編列上億元新台幣，人力增加約百位。 記者潘俊宏／攝影
衛福部長陳時中表示因應美豬牛進口政策，檢驗初估預算將增加編列上億元新台幣，人力增加約百位。 記者潘俊宏／攝影

立法院衛環委員會今天排審動物用藥殘留標準、進口牛肉檢疫及查驗作業程序、美國及加拿大牛肉及其產品之進口規定三項行政命令。民進黨立委高嘉瑜質疑衛福部究竟需要多少預算，才能跟上美豬牛開放政策所需的檢驗人力？對此，衛福部長陳時中表示，初估預算將增加編列上億元新台幣，檢驗人力增加約百位，計畫已呈報行政院，最快兩周內出爐。

陳時中今天列席參加委員會聯席審查，會前受訪時表對於外界擔憂萊豬開放進口後的稽查人力和經費不足，已向行政院提出計畫編列相關預算，不會增加地方政府的負擔。

但高嘉瑜質疑，檢驗相關預算比往年少1000萬，明年含萊劑美豬開放後，檢驗人力如何跟上政策，希望衛福部明確表示需要多少預算和人力，不要到時候推給預算、人力不足，造成食安破口。

陳時中表示，已初估預算將增編上億元，檢驗人力也需增加百位，計畫已經呈報並獲行政院同意，最快兩周內會定案。

另外，高嘉瑜也質疑美國、日本都針對是否含萊克多巴胺進行標示，為何台灣做不到？陳時中僅表示，已要求原料、原產地必須標示，已經包含相關的可能性。

美豬 美牛 陳時中 高嘉瑜

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