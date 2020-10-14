「一直得罪人怎麼選」 蔡其昌指蘇貞昌現階段沒要選總統

民進黨台北市議員王世堅近日公開嗆行政院長蘇貞昌的企圖「不只想當行政院長」，似乎2024總統大選民進黨內初選已經提早開打。但立法院副院長蔡其昌卻說，蘇貞昌現階段絕對沒有要選總統，還說「一個一直得罪人的人，要怎麼選總統」。

蔡其昌上午接受廣播訪問，面對主持人周玉蔻逼問蘇貞昌是否要選總統，蔡其昌表示，「當然沒有啊」，周玉蔻再追問，若蘇貞昌選總統，蔡其昌就請一萬份雞排，蔡其昌說，「我請你個人吃一萬份雞排，別人都不相信，就你最相信」。

蔡其昌說，「這邏輯很簡單，一個一直得罪人的人要怎麼選總統。」周玉蔻驚訝表示，「你真的這樣說，你是少數民進黨政治人物公開敢說的人耶，說蘇貞昌沒有這個野心」，蔡其昌說，「他個人絕對這個階段沒有。」

周玉蔻也提到昨天交通部長林佳龍邀集北北基三位市長喬定北北基軌道一事，肯定林佳龍成功整合，還說四人合照創造四贏局面，基隆市長林右昌可以選北市長，北市長柯文哲、侯友宜自認可選總統，她問，林佳龍是否將晉陞總統候選人的接班梯隊？蔡其昌說，「不管這四位想選什麼，這張照片都有助他們想要選」，但就算沒有四人合照，林佳龍也是可能的接班人選。但對周玉蔻問蔡其昌是否覺得林佳龍正在進軍總統？蔡其昌說，「我不知道」。