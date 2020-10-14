南卡颱風侵襲越南無我國人傷亡 外交部表示協助意願

外交部今天表示，南卡（Nangka）颱風13日侵襲越南中部帶來豪雨及洪水，造成會安、承天順化等地居民嚴重傷亡及財產損失，根據我駐越南代表處掌握，目前沒有我國人或台商因為風災傷亡，外交部及外館將密切關注後續情形，外交部長吳釗燮也向越南駐台代表阮英勇表示慰問，並表示願意提供協助。

南卡（Nangka）昨天撲向越南沿岸，連日豪雨已在越南與柬埔寨境內造成將近40人死亡、包括救援人員在內數十人失蹤。

外交部表示，吳釗燮第一時間請亞太司長曾瑞利致電越南駐台北經濟文化辦事處代表阮英勇，代表我國政府及人民對越南災情表達誠摯慰問，並表示若越南有需要，我方樂意提供協助；阮英勇感謝我國政府及人民表達的關心，將呈報首府，在必要時再提請我方協助。

外交部表示，駐越南代表處代表石瑞琦也同步向越南政府表達我國的慰問。據駐處掌握的消息，目前尚無國人或台商因南卡風災傷亡。外交部、駐越南代表處及駐胡志明市辦事處將密切關注後續情形，持續與越南相關部門保持聯繫並提供必要協助。