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貼出與鄭南榕合照談關電視台 扁：不能只有一種聲音
前總統陳水扁今天在臉書及Line群組貼文表示，台灣不能只有一種聲音，政府可以更迭，但新聞自由則是民主價值，他在總統任內沒有關掉T台，原因之一他和鄭南榕為爭取100%言論自由、出版自由和新聞自由雙雙坐牢，是對威權政府箝制新聞自由、打壓言論自由有切膚之痛，他當然不希望歷史重演。
陳水扁在貼文中貼出他和鄭南榕的合照、在監的照片等，以「追求100%言論自由的代價」為題談最近傳出媒體要被關台之事。
他表示，他的政治理念很簡單，就是民主多元、制衡與包容。台灣不能只有一種聲音；他任內沒有關掉T台，不是對T台沒意見，而是基於以下原因：
一、「倘若要由我來決定應該是報紙不干涉政府運作，還是政府不干涉報紙運作，我立刻可以決定後者比較好。」這是美國第三任總統傑佛遜，也是「美國獨立宣言」起草者的名言，影響他一生的從政哲學。
二、戒嚴時期，鄭南榕和他為爭取100%言論自由、出版自由和新聞自由雙雙坐牢。對威權政府箝制新聞自由、打壓言論自由有切膚之痛的他，當然不希望歷史重演，再以政府公權力打壓媒體，而應由閱聽人來決定媒體的去留。或許有人不以為然，卻是他不變的信念。
他表示，政府可以更迭，但新聞自由則是民主價值。他容忍「媒體之亂」不是沒有正面的代價。不論美國華府自由之家或法國巴黎無疆界記者組織，都在2007年把台灣評鑑為最自由的國家之一，不僅言論自由100%，新聞自由也是亞洲第一名，台灣從過去沒有新聞自由、沒有言論自由的國家，一躍而成為亞洲最自由的國家，媲美歐美先進國家，更是台灣人民的共同驕傲。
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