「七年級生得罪了誰」 徐巧芯：國民黨倒了台灣就會好？

台北市議員徐巧芯在網路節目上提出兵制應該需要調整，引發熱議；徐巧芯今在臉書指出，有網友私訊她「謝謝妳幫我們七年級生年義務役說話」，因前天PTT上「七年級生得罪了誰」討論串引起熱議，自己也是七年級生，讓她也有很多感觸。

她說，怎麼還在網路上感嘆著「七年級生得罪了誰」呢？是不是有感覺一切並沒有變得更好呢？先前被販賣給我們這個世代的夢想，又達成了多少呢？民進黨是這麼讓大家相信的。那些年輕的社運領袖也不斷告訴我們，只要國民黨倒了，台灣就會好了。容她再問一次，真的嗎？

徐巧芯說，她自己也是七年級生。今年過後，整批七年級生都將滿三十。以前都習慣到處被人叫弟弟、妹妹的，現在都被路上孩子稱為叔叔、阿姨了。不少也已經為人父母，肩上扛起了更大的責任。或許相對於整個社會的結構而言我們還是年輕人，但已經沒有那麼年輕。

許多的七年級生所擁有過的共同回憶，是那一場2013年的太陽花學運，還有那時林林總總的各項抗議。站上街頭，訴說著的除了服貿協議之外，我知道還有很多除此之外的不滿。

她說，20歲時的七年級生，熱血的抗議高房價、低薪水，要求居住正義、要求守護食安、年金改革......我們這個世代是如此的熱血，敢於站起來對抗心中所認為的──戰後嬰兒潮世代帶來的種種不公不易。確實需要很大的勇氣。認真說起來，就是歸因於這個世代的否定，才擊垮了國民黨政權。

在政治上，當時的民進黨與社會運動團結在一起，從2014年一路過關斬將到現在，我們也老了許多。但如今，怎麼還在網路上感嘆著「七年級生得罪了誰」呢？是不是有感覺一切並沒有變得更好呢？先前被販賣給我們這個世代的夢想，又達成了多少呢？

徐巧芯說，民進黨是這麼讓大家相信的，那些年輕的社運領袖也不斷告訴我們，只要國民黨倒了，台灣就會好了。容我再問一次，真的嗎？結果是實價登錄新制等了好久卻只聞樓梯響，年輕人一樣買不起房，大多數人也沒感受到薪水有什麼明顯的變化，勞健保會不會破產政府仍舊避而不談，監察院長必須大菊為重，夸夸而談清廉但貪最大的是蘇震清，標案沒有利益迴避交給「自己人」評委來決定……另一方面，萊克多巴胺豬肉卻說開放就開放，教召的年限卻說延長就延長，南鐵東移說拆就拆。

更可悲的，當年的訴求「兩岸協議監督條例」不知道去了在哪。早已打入冷宮。太陽花的領袖好幾個都當了立委，核心人物之一的林飛帆也成為民進黨的實質掌權者，但並沒有任何一個人打算回憶起那段過往，負起責任完成當時的使命。

徐巧芯說，或許進入三十歲的我們，就是得習慣社會的現實與冷漠吧！幾十萬人付託的理想，不一定比得上每月九萬元的薪資。也許並不是哪一個特定人才會被套上現實的權力魔戒。比方說，前總統府發言人丁允恭疑似「權勢性交」，昔日的女權領袖因為已經成為民進黨立委，只好躲幾天再出來說「自己不是糾察隊」。

徐巧芯說，南鐵東移被強拆的昨天，那位老婦的眼淚沒有等到曾經說「對賴清德失望」的民進黨副秘書長林飛帆，對現任的副總統賴清德、民進黨籍市長黃偉哲說些什麼。更無從再去猜測，在街頭抗議美牛進口的那個年輕人是真心為了食安，還是為了以後自己的仕途。

那一年，林義雄絕食引起多民進黨人少憂心、西藏的自焚事件又是如何倡議聲援，但昨天屏東的一名原民長老為了自己的家園自焚，卻無人聞問。她真的真的真的很懷疑，公平和正義這樣的普世價值，難道也能有時空背景的差異？

徐巧芯表示，七年級生都以為民進黨政府會給他們一個好的未來。可等到的是與年少時差不多的條件，卻被迫在年歲增長的今天承擔更多的責任，就連當前兩岸緊張，保家衛國的責任也要優先找七年級扛。

除了同婚法案蔡政府有一點勇氣以外，什麼社會公平正義，昔日讓我們感到熱血沸騰的一切有化為現實的政策了嗎？還是進到了另一個輪迴，只留給下一個世代複製的想像呢？是不是再過十年，七年級就會淪為民進黨帶頭鬥爭的對象？那時候的你我，再回頭想想2014年喧囂的街頭，會不會覺得更加諷刺呢？

徐巧芯也替七年級生打氣，她說，無論如何，就算辛苦，七年級的世代還是要帶著當年的氣魄走下去喔，「她們都老了吧？她們還在開嗎？我們就這樣，各自奔天涯。」很喜歡的這首歌「那些花兒」，送給我們。祝福進入三十歲的世代的彼此能夠越來越堅強。