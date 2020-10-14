孫大千：若中天被關 就證實5月總統府洩密案是真的

國民黨革實院院長羅智強昨接獲爆料指中天電視台年底「關定了」，行政院長看蘇貞昌和NCC在12月中就會做出決定是否關中天的決定。前立委孫大千也在臉書表示，10月26日NCC聽證會的結果，將可以解開台灣政壇的一個羅生門

孫大千指出，今年5月總統府出了一個大包，黨政高層會面資料外流洩密，內容提及如何封殺賴清德，以及如何藉由NCC的提名來關閉中天。不過總統府矢口否認，對外宣稱是因為遭到駭客入侵，並且變造資料，甚至有人私下放話，是因為副秘書長劉建忻的筆電外修。

孫大千說，不過，經過了半年的時間，刑事局證實總統府的網路並沒有遭到駭客入侵的跡象，劉建忻也在立法院鄭重否認筆電曾經外流，那麼高層會議的資料是如何外洩，尤其是內容究竟是真是假，更成為了台灣政壇的一個謎題。外洩資料中曾經提及，民進黨高層有意藉由NCC的人事案對中天下手，甚至針對個別委員的政治立場做過評估。

孫大千表示，10月26日的聽證會是尋找真相的一個好機會，倘若NCC果然有預設立場借機打壓刁難，那麼就證實了今年5月所外洩的總統府資料都是真的，既沒有駭客，也沒有變造。到時候請蔡英文總統公開站出來向全民道歉，因為外洩資料證實了，民進黨竟敢公器私用，黨內黨外追殺異己。