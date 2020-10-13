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稽查前通報業者？藍營批防疫秀 觀光局：防疫戰戰兢兢

聯合報 / 記者蔡孟妤王慧瑛／高雄即時報導
高雄市議員黃紹庭今晚進一步踢爆，聯合稽查行動前一晚，市府竟事先通報旅宿業者隔日將上門，防疫淪為作秀。翻攝自黃紹庭臉書
高雄市議員黃紹庭今晚進一步踢爆，聯合稽查行動前一晚，市府竟事先通報旅宿業者隔日將上門，防疫淪為作秀。翻攝自黃紹庭臉書

高雄人道國際酒店被踢爆違法收容多達30多名居家檢疫者，甚至安排與一般旅客混住同一樓層，藍營議員批，儼然是防疫破口。高雄市議員黃紹庭今晚進一步踢爆，聯合稽查前一晚，市府竟事先通報旅宿業者隔日將上門，防疫淪為作秀。對此，觀光局主秘陳依芳回應，內部會深入了解，明早會對外有做更詳細說明，市府團隊防疫戰戰兢兢，絕不可能把防疫當兒戲，市民可以放心。

黃紹庭說，國慶連假期間，高雄市人道國際酒店遭投宿民眾踢爆，竟違法收容多達30多位居家檢疫者，且安排與一般旅客混住同一樓層，形同防疫亂象、防疫破口，凸顯市府團隊螺絲掉滿地，今天又有民眾出面踢爆市府觀光局在聯合稽查前一晚，事先私下向高雄旅宿業者通風報信，「防疫稽查淪為作秀，置市民健康安全於不顧」。

黃紹庭表示，人道國際酒店違法收容居家檢疫者事件，形同是先前高雄乙烯外洩意外「翻版」，第一時間市府完全狀況外，掌握度不足，危機處理慢半拍，市府官員洩密通風報信，「陳其邁市長應究責並向市民道歉」。

新聞局長董建宏表示，為掌握轄內防疫旅館是否收住一般旅客，或一般旅館是否違規收住居家檢疫對象，昨天由觀光局、衛生局、民政局及警察局約400人全面執行聯合稽查工作，共查訪高雄市觀光旅館10家、旅館377家（含防疫旅館55家）、民宿108家，確認住房旅客身分均符合規定。

董建宏指出，市府衛生局在10月10日接獲此訊息後，當日下午立即偕觀光局前往人道國際酒店稽查，證實確有35名檢疫者與一般房客有同樓層混住的情事，隔天立即將檢疫者全數移置合格的防疫旅館，也要求人道酒店全館消毒。

董建宏強調，衛生局及觀光局在第一時間即採取相關處置，積極防堵疫情，也及時發出新聞稿公開對外說明，市府團隊處理明快沒慢半拍。

高雄人道國際酒店違收居檢者，國民黨高雄市議員黃紹庭（由左至右）、蔡武宏、李雅靜今在議會質詢批市府未事先掌握，處理慢半拍。記者蔡孟妤／攝影
高雄人道國際酒店違收居檢者，國民黨高雄市議員黃紹庭（由左至右）、蔡武宏、李雅靜今在議會質詢批市府未事先掌握，處理慢半拍。記者蔡孟妤／攝影

衛生局 酒店 觀光局

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