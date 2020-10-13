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蔡英文回應印度網友 今推特和IG打招呼「Namaste！」
蔡英文總統日前公開回應中國獲印度網友聲援，印媒甚至稱讚她是「鐵娘子」，最近在推特和IG上，蔡的討論度也大增。她今天表示，最近出現許多印度網友，她很高興能代表台灣和大家打招呼，她也釋出幾張過去訪問印度的照片，強調很想念在印度的時光。
蔡英文說，「Namaste（這是印度梵文的問候語）！來自印度的朋友們，大家好！謝謝大家關注我。你們溫暖的問候，勾起我在印度這個不可思議的國家所留下的美好回憶。 你們令人驚艷的建築、生機蓬勃的文化和親切善良的人民，都讓我難以忘懷。 我真心想念我在印度的時光。」
【中央社／台北13日電】
中國駐印度大使館試圖干涉印媒報導，激發民間反中聲浪。總統蔡英文今天透過社群平台貼文指出，最近她的推特和IG上出現許多印度網友，她並以印度梵文Namaste打招呼，謝謝大家關注。
中國駐印度大使館7日發函印度媒體，要求報導台灣時需遵守「一中原則」，引發印度官方與民間反彈。外交部長吳釗燮之後連發多篇推文，向印度各界反抗北京的舉措致意。
蔡總統今天也透過推特、臉書等社群平台發文分享她過去造訪印度泰姬瑪哈陵的照片。她指出，最近她的推特和IG上出現許多印度網友，她很高興能代表台灣和大家打招呼。
她以印度梵文Namaste問候來自印度的朋友們，她說，感謝大家關注她，「你們溫暖的問候，勾起我在印度這個不可思議的國家所留下的美好回憶」。
蔡總統說，印度令人驚艷的建築、生機蓬勃的文化和親切善良的人民，都讓她難以忘懷。她真心想念她在印度的時光。
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