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賴清德海大演講 「讓台灣因海洋而偉大」

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
副總統賴清德到海洋大學演講。圖／取自賴清德臉書
副總統賴清德到海洋大學演講。圖／取自賴清德臉書

副總統賴清德受邀到海洋大學演講，向南一中校友會及海大師生分享對永續海洋國家的看法。賴清德說，上回到蘭嶼，除了第一次親身體驗夢幻島嶼的美麗外，最讓他印象深刻的就是人稱「翻譯海洋的男人」海洋文學家夏曼藍波安，「海是他的家也是他的歸屬，因此，我從他的故事開始談起，喚醒我們對海洋的認知。」

賴清德說，台灣在邁向海洋國家時，如何翻轉思維、改變觀念，當今國際海洋發展趨勢，已經從傳統「控制海洋」、「利用海洋」的掠奪式思維，轉而體現「保護海洋」及「與海共生」的永續發展思維。

賴清德說，蔡英文總統2016年上任後，對於海洋事務開始採取一些比較積極的作為，從行政院前院長林全到他擔任行政院長、再到現在的蘇貞昌，一棒接一棒，每一任都透過具體行動努力著；2018年，在他任內成立海洋委員會，象徵政府發展海洋的企圖與決心。

他說，蔡總統在海洋委員會成立時強調，海洋是台灣最重要的出路，並提示「健全海洋法制，做好生態保育工作」、「配合政策，推動海洋產業」及「強化海洋研究能量，培育海洋人才」三個努力方向，「我們現在不只有專責機關、有預算，逐步健全海洋法制，也公布國家海洋政策白皮書，台灣四面環海，擁有豐沛的海洋資源，浩瀚的藍色國土 都是台灣未來發展的重要資產。」

賴清德認為，應全面落實海洋永續發展，建構台灣成為一個生態、安全、繁榮的永續海洋國家，讓所有台灣人民都能認識海洋、親近海洋、疼惜海洋、善用海洋，並勇敢擁抱海洋，讓台灣因海洋而偉大。

賴清德 行政院 台灣人

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