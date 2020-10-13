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李眉蓁論文涉抄襲曝已被提告 地檢首次開庭她卻未到

聯合報 / 記者林伯驊賴郁薇／高雄即時報導
高雄市議員李眉蓁的碩士論文被中山大學認定抄襲，今天行文撤銷學位，疑抄襲的對象雷政儒先前也請律師提告違反著作權法。本報資料照片
高雄市議員李眉蓁的碩士論文被中山大學認定抄襲，今天行文撤銷學位，疑抄襲的對象雷政儒先前也請律師提告違反著作權法。本報資料照片

中山大學今天行文撤銷學位高雄市議員李眉蓁的碩士學位，另疑似她抄襲的對象、台北大學碩士畢業生雷政儒，已委請律師呂秋遠向橋頭地檢署提告李眉蓁違反著作權法。據指，檢方昨天首次傳喚李眉蓁開庭，但李眉蓁未出庭也未請假；橋檢表示，若無故不到可以拘提。

記者今晚撥電話給李眉蓁皆通話中，暫不知她對於被提告的回應，以及未出庭理由。

呂秋遠今天在臉書分享李眉蓁回應學位被撤的新聞，貼文批評「先前你承認自己有抄襲論文，提告以前，請你好好跟當事人談和解，你完全不理會，選舉完以後，想你總算有空了，橋頭地檢署發函請你來開庭，收到開庭通知，不事先請假，也不來開庭，是要檢察官拘提你，你才不失望嗎？好好面對現實，很難嗎？」因此讓提告一事曝光。

本報向呂秋遠求證，呂證實疑遭抄襲的雷政儒於7月底論文風波爆發不久，就委請他擔任告訴代理人，不過並非就是要提告，有聯繫李眉蓁陣營的人，盼私下能聊一下怎解決問題，「有給她（指李眉蓁）機會了，卻完全不理會，是史上最糟的危機處理」。

呂秋遠說，整個過程都就事論事，不想大張旗鼓變政治案件，所以雷先生沒出來受訪講不好聽的話，他身為告代也沒在臉書逼她出來，或直接按鈴申告邀記者採訪、補選投票前開記者會，只希望做錯事就好好談 ，有留電話給李陣營，但補選過後4個月以來都沒接到李眉蓁願意談善後，只好依法處理。

呂秋遠也批，此事從爆發至今，李眉蓁態度都是逃避、指責是政治追殺，昨天連開庭都不來，檢察官當庭說李沒請假，也不見有找律師來，很不尊重司法，這不是負責任的態度；至於有無主張求償或如何和解？呂秋遠說「她要先展現做錯事情的誠意，一直說政治追殺，對雷先生情何以堪」。

李眉蓁 呂秋遠 抄襲

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