提高公債法還款比率？審計長：贊成

我國債務逐年升高，現已達6兆餘元，等於國人每人平均負債26萬元。國民黨立委賴士葆今質詢時，建議應提高公債法中的每年的還款比例，並問審計部審計長陳瑞敏贊不贊成。對此，陳瑞敏也表示，「欠債要還」、「贊成」。

立法院今下午邀請陳瑞敏列席報告中華民國108年度中央政府總決算審核報告等案審核經過，並備質詢。

根據財政部報告，由於歲入減少、歲出增加，再加上各項特別預算的壓力，明年起中央政府長期公債將上看6.1兆元，長債比達到32.6%，較2019年疫情前水準，大增2.9個百分點。

賴士葆質詢時表示，前瞻計畫8400億元舉債、紓困預算4200億元舉債、購買戰機預算2500億元舉債，現在債務已累計達6兆餘元，等於一個人要負擔26萬元。他質疑，「這個要怎麼還？還是不用還？」對此，陳瑞敏回答，「欠債要還」。

賴士葆指出，根據公債法第12條規定，現行是每年以當年度稅課收入的5%還債，約800億元，這樣要還75年才還得完，否則就一直欠下去。他詢問陳瑞敏是不是能每年還多一點，並問陳是否贊成從5%提高至8％？甚至10%？

陳瑞敏回答，「能夠提高那很好」，他對這樣的提議表示「贊成」。賴士葆則表示，提高多少再來思考，他會提案修法來提高。