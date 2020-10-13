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林為洲：科學人案僅冰山一角 政府數位媒體廣告問題多

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
國民黨立委林為洲（右）。圖／取自國會頻道
國民黨立委林為洲（右）。圖／取自國會頻道

國民黨立委林為洲今天在立法院質詢審計長陳瑞敏時表示，農委會在傳統媒體、數位媒體下廣告均未符合預算法之規定，且僅是蔡政府執政以來冰山一角，要求審計部針對去年政府部門在數位媒體下廣告部分重新做成報告。審計長陳瑞敏表示，「我們來努力」。

陳瑞敏今天受邀至立院進行108年度中央政府總決算暨附屬單位決算及綜計表、中央政府流域綜合治理計畫第3期特別決算審核情形報告。

林為洲表示，農損基金應是農民受到實際損害而對其進行補貼的經費，但農委會竟然用來宣傳萊豬，且既未揭露是廣告，也沒明確標示機關別，有違預算法第62條之1規範。陳瑞敏回應，按相關法規，政府機關辦理下廣告業務，的確要標示清楚機關別並主動揭露是廣告，農委會也已經把該案下架。

林為洲質疑，蔡政府過去四年來，提供45家媒體共計113億餘元的廣告費，前三名公視、三立、民視就達57億餘元，佔了總金額約一半，「非常集中，且一片綠油油」，這些廣告費是否都符合預算法規範，應加以查明。

林為洲說，傳統媒體下廣告還屬於較容易發現問題的，數位媒體由於包羅萬象，包括直播平台、社群媒體等較不易查核，呼籲審計部要成立專門小組去查核，避免像農委會在科學人上違法下廣告之情事再發生。

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