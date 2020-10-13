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農委會未依法編列廣告費用達千萬元！立委要求依法處分
行政機關近年來宣導需求愈來愈大，甚至移用其他科目預算作為宣傳用途。國民黨立委曾銘宗日前要求審計部調查發現，部分機關未妥適編列宣導經費，總計高達3千多萬元，其中又以農委會最高，達1331萬元，他要求審計部針對相關部會做出處分。審計部審計長陳瑞敏表示，會依法要求相關機關做處理。
立法院今邀請審計部審計長陳瑞敏，針對「108年度中央政府總決算暨附屬單位決算及綜計表、中央政府流域綜合治理計畫第3期特別決算審核情形」做報告，並備質詢。
曾銘宗在質詢時指出，根據審計部調查統計，自106年，至108年6月底為止，行政機關未依法編列廣告預算的數字，高達3469萬餘元，其中又以農委會、教育部，和文化部最為嚴重。
曾銘宗指出，未依法編列廣告預算中，農委會居冠，包括移用9項公務預算、3項基金預算，共1331萬元；教育部次之，移用5項公務預算、1項基金預算，共1040萬元；文化部排第三，但移用項目最多，包括16項公務預算、1項基金預算，共985萬元。
對此，曾銘宗要求審計部針對農委會、教育部和文化部，依審計法第17條，通知該機關長官做出處分。
陳瑞敏表示，審計部已通知行政院，行政院亦答覆審計部，未來會對專項編列做改進，並清楚標示廣告預算。他表示，針對新興網路的預算編列，目前也沒有規範，審計部要調查也有困難，不過行政院承諾未來會依照預算法第62條之一「編列預算辦理政策宣導，應明確標示其為廣告且揭示辦理或贊助機關、單位名稱，並不得以置入性行銷方式進行」來做。
至於是否通知機關長官處分，陳瑞敏表示，會依法的定義，並照委員的意思要求相關機關做處理。
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