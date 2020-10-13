農委會未依法編列廣告費用達千萬元！立委要求依法處分

雖然立院黨團日前透過「美軍協防台灣」與「台美建交」兩項提案試圖試水溫，若從北京氣急敗壞的反應看來，江啟臣的嘗試似乎得到了某種指標性的驗證，亦即中共就是台灣民意典型的「反指標」象徵：台灣哪個政黨做了什麼事，可讓國台辦發言人或胡錫進跳腳，就意味大抵往真實民意移動或做對了些正事。

2020-10-13 12:10