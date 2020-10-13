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再讓施政報告流會 國民黨團：蘇貞昌道歉、陳吉仲下台

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
國民黨立院黨團上午再占議場發言台與行政院長蘇貞昌備詢坐席方式，第二度杯葛蘇本會期施政報告，抗議蔡政府與蘇內閣不願意就開放含瘦肉精美豬、牛進口道歉，並讓上午會議流會。黨團書記長林奕華表示，只要蘇不道歉，會繼續杯葛。記者周志豪／攝影
國民黨立院黨團上午再占議場發言台與行政院長蘇貞昌備詢坐席方式，第二度杯葛蘇本會期施政報告，抗議蔡政府與蘇內閣不願意就開放含瘦肉精美豬、牛進口道歉，並讓上午會議流會。黨團書記長林奕華表示，只要蘇不道歉，會繼續杯葛。記者周志豪／攝影

國民黨立院黨團上午再占議場發言台與行政院長蘇貞昌備詢坐席方式，本會期第二度杯葛蘇本會期施政報告，抗議蔡政府與蘇內閣不願意就開放含瘦肉精美豬、牛進口道歉，並讓上午會議流會。黨團書記長林奕華表示，只要蘇不道歉，會繼續杯葛。

國民黨團表示，自蔡政府8月28日至今，始終未向國人說清楚，為什麼在没有任何配套、没有向相關產業溝通、向國會溝通、向人民溝通情況，就片面宣布開放萊豬進口？對美國政府承諾了什麼？美國政府又答應蔡政府什麼？

國民黨團批評，此次開放美豬、牛政策過程，看在人民眼中就只有黑箱。蔡政府承諾人民的公開透明去那了？

國民黨指出，教育部說學生不吃美豬、國防部說軍人不吃美豬、退輔會說榮民不吃美豬、警政署長說警察不吃美豬、體育署長說國手不吃美豬，就連主管衛福部長陳時中都說因有三高不吃美豬，但民進黨卻動用國會多數暴力，力擋國民黨立委所提拒美豬、捍衛全民食安提案，要二歲以下嬰幼兒吃美豬。

國民黨團表示，蘇貞昌身為最高行政首長，必須為如此草率的決策向人民道歉，陳吉仲必須為自己前後矛盾、衝突主張，卻執意執行蔡政府違反民意的政策下台負責，否則只要蘇不道歉，陳不下台，國民黨團不會讓蘇上台完成「施政報告」。

國民黨指出，國民黨團有民意當靠山，杯葛蘇貞昌報告會堅持下去，該道歉就應道歉，該下台的就應早點下台，該來備詢還是須來備詢。

國民黨團強調，國民黨團是理性的政黨，今天審計長到院報告「108年度中央政府總決算」及「中央政府流域綜合治理計畫第三期特別決算審核報告」並備詢，會暫停抗爭。

國民黨 美豬 蘇貞昌

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