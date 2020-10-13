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邰智源賀國慶被網酸 呱吉傻眼：要把台灣這兩個字縮到多小
雙十國慶剛過，網路上的話題仍狂燒。藝人邰智源在十月十日這天，發文慶祝中華民國生日快樂，卻被網友酸成台獨派，邰智源回嗆網友「我們國家生日為什麼不能講」，對此議員邱威傑（呱吉）也在個人臉書發文表示，「側翼連邰哥都出征？我真傻眼。到底是要把台灣這兩個字縮到多小才覺得開心？」
邰智源過去是節目《全民大悶鍋》班底，他從電視圈轉戰網路，靠著網路節目《木曜四超玩》獲得年輕網友喜愛，邰智源在國慶當天發文表示「祝願我們國家風調雨順，國運昌隆～小溪的魚悠遊自在，力爭上游，為生存而奮鬥！海洋雖大但鯊魚你進得來嗎？台灣自由民主萬歲」，他大方祝中華民國生日快樂，文章也吸引13萬人按讚，超過1600次分享。
不過，有網友找邰智源在昔日在《全民大悶鍋》片段，批評邰智源當初靠模仿暗酸民進黨，如今國慶卻發文祝福，認為邰智源立場前後不一，只是想蹭熱度，對此邰智源回嗆「我們國家生日為什麼不能講，父母親生日不能慶祝，只能認賊作父嗎？」。
台北市議員邱威傑（呱吉）也在臉書上表示，「側翼連邰哥都出征？我真傻眼」，他直言邰智源愛台灣是真真切切的事實，「到底是要把台灣這兩個字縮到多小才覺得開心？拍一日幕僚就是柯粉，一日憲兵就是假英粉，這種邏輯真是太讚。」
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