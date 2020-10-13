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影／「讓陽光照進議會」 時力籲修法上網公告議員財產
時代力量上午召開記者會，針對黨團所提公職人員財產申報法修正草案部分，總召邱顯智指出，臺灣的高房價已是結構性的問題，例如近日台北市議員邱威傑因為推動囤房稅被阻事件，阻擾的議員事後被揭露名下擁有許多不動產。
邱顯智指出，根據現行公職人員財產申報法的規定，總統、副總統、立法委員、直轄市長及縣市長的財產皆須公開刊登政府公報及上網公告，卻沒有規範直轄市議員及縣市議員的財產也需要公開。然而議員在地方事務上深具影響力，現行法規卻限定議員財產只能於監院閱覽，且不能抄錄或影印，實屬法律規範上的疏漏。
時力黨團推動公職人員財產申報法修正案，邱顯智呼籲公開議員財產，唯有公開，大眾才能知道自己選的民代是否大量收受政治獻金，同時也配套修正申報資料紀錄以更易於流通的公開格式，在網路公開並供公眾使用，減輕監察院同仁作業負擔，讓陽光得以照進議會。
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