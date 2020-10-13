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關定了？羅智強爆蘇貞昌掌握中天死活 政院：從未介入
中天新聞台將在今年底面臨衛廣執照換發，不過，台北市議員羅智強今在臉書上指出，有人爆料中天關定了，而現在這隻「新聞自由小麻雀」的死活，握在國家通訊傳播委員會(NCC)的太上皇、行政院長蘇貞昌的手上。行政院則駁斥指出，蘇院長從未介入。
羅智強說近日有深喉嚨向他指出，「中天關定了！」雖然不知道這次爆料是不是依然準確，但10月26日就是中天是否關台的聽證會，12月中之前，蘇貞昌和NCC就會做出決定要不要關中天，呼籲民眾無論是否喜歡中天，都不能縱容執政者封殺新聞自由，把原本監督執政者的第四權，變成執政黨的東廠爪牙和文宣部，而現在這隻「新聞自由小麻雀」的死活握在蘇貞昌的手上，天佑台灣的民主和新聞自由。
羅智強還說，中天會不會被關，其實不是中天一家新聞台的事情，而是台灣新聞自由瓦解的一記警鐘，自己要正告蘇貞昌，誰都知道蘇想當總統，想選總統是每個人的自由，但請不要當殺死新聞自由的民主屠夫。
行政院發言人丁怡銘則表示，NCC為獨立機關，政院尊重獨立機關獨立行使職權，蘇院長從未介入。對於各種毫無根據、未經查證的揣測，政院要嚴正駁斥。
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