罷免王浩宇3萬8888連署送件 總部：公務員怕被查不敢簽

罷免王浩宇總部今上午赴桃園市選舉委員會送交共3萬8888份連署書，總部執行長邱仁德說，二階段達標120%，國慶連假又衝出近4000份，對於第三階段、罷免投票8萬多門檻，他也說很多公務員怕被查不敢出來投，要大家相信個資不會外漏，這次罷免王浩宇是不對等抗爭，但仍會持續努力。

邱仁德表示，這次第二階段連署書法定門檻是3萬1450份，今天他們送出的連署書有3萬8888份，總部除了有備份外，昨晚、今天早上還有民眾來送件，為保護民眾個資都會收受。

至於外界質疑份數是否足夠、需要補件等，邱表示，第一階段約淘汰率約8成，今天送出數量不認為會有這麼高的淘汰率，相信第二階段審核40天期限，連署書數量會達標。

媒體問到，對於王浩宇說罷王是韓粉報復的行動，邱仁德指出，回應是要找有格調的問題，什麼叫做韓粉、什麼叫做罷免他人就一定是什麼的群體，今天送出將近4萬份連署書，這些都是韓粉嗎？只要支持罷免王的人，他都可以汙名化，王講話根本毫無根據，只講想挑起族群的對立。

邱說，如果王講的話真的有根據，就不會有這麼多人站出來講罷免他，在國慶連假3天衝出近4000份連署書，另外投票門檻約8萬份選票，他相信在二階段連署時，很多公務人員想要簽但是不敢，實際有遇到有民眾到服務處要簽連署書，第二天打來說希望撤掉，原因是怕被查。